Atención la UC: en Argentina revelan la magnitud de la grave lesión de Edinson Cavani en Boca Juniors. Foto: @bocajrsoficial

Alarma en Boca Juniors. Este viernes se dieron a conocer los detalles de la lesión de Edinson Cavani. El delantero no juega desde el 20 de febrero, sin embargo, no estaba claro el diagnóstico. En la UC miran con atención los movimientos del cuadro xeneize, ya que quedaron emparejados en el mismo grupo de la Copa Libertadores.

“Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio”, dio a conoce Marcelo Delgado, director deportivo de Boca.

“Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos, esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros”, añadió.

Pese a que no hay claridad en los plazos de recuperación, en Argentina no descartan que el jugador pase por el quirofano.

Juan Román Riquelme, presidente del equipo transandino, también se refirió a la situación del atacante, sin entrar en el detalle de los plazos. “Cavani ha sido finalista de la Libertadores en 2023, ha hecho el gol contra Palmeiras en la semifinal. El flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere”, dijo.

“Él, recuperado, nos da muchas alegrías y es lo que queremos todos los hinchas”, agregó el timonel xeneize.