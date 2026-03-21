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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo se estrena en la Copa de la Liga recibiendo a Coquimbo Unido

    El Cacique llega al estadio Monumental con el envión de la Liga de Primera. Los piratas, por su lado, buscan lavar heridas tras su irregular inicio de temporada.

    Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido

    Actualiza el relato aquí

    ¡Tercera intervención de De Paul!

    39′. El Tuto vuelve a aparecer para contener un inminente gol de Chandía.

    ¡Gol de Colo Colo!

    33′. Tras un centro por la banda izquierda, Matías Fernández arremete en el área con un cabezazo y marca la apertura de la cuenta en el Cacique.

    ¡Otra vez De Paul!

    13’. Falla Matías Fernández en la marca y deja mano a mano a Benjamín Chandía. Sin embargo, el meta albo vuelve a achicar de manera salvadora y evita el gol.

    ¡Gol anulado a Coquimbo!

    8′. Riveros se tomaba revancha a través de un cabezazo, pero el paraguayo no se percató que tenía el cuerpo por delante de la línea del offside.

    La primera es para Coquimbo

    5′. Luis Riveros quedó mano a mano con De Paul, pero el portero albo saca un tapadón.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Colo Colo y Coquimbo Unido ya se enfrentan en el arranque de la Copa de la Liga.

    El grupo de Colo Colo

    El Cacique integra la zona B junto a Coquimbo Unido, Huachipato y Deportes Concepción. En el primer turno de este sábado, acereros y lilas empataron 2-2 en el CAP.

    La formación titular de Coquimbo Unido:

    La formación titular de Colo Colo:

    Colo Colo debuta en la Copa de la Liga

    El Cacique recibe a Coquimbo Unido en el estadio Monumental.

    ¡Buenas tardes!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Colo ColoCoquimbo UnidoCopa de la LigaFútbolFútbol chileno

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