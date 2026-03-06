SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    La columna responde a los últimos cuestionamientos que recibió el Ingeniero tras el empate en el derbi contra Sevilla. "Uno no ha de estar donde ya no lo van queriendo", remarcan.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Manuel Pellegrini sigue destacando en España. El técnico nacional se encuentra peleando en los primeros puestos de la Liga española y se prepara para enfrentar los octavos de final de la Europa League.

    Pese a lo anterior, el haber empatado en el derbi contra Sevilla tras estar en ventaja por 2-0 ha hecho que el Ingeniero volviera a recibir una serie de críticas.

    Como respuesta, el columnista Antonio Félix de Muchodeporte dio a conocer su opinión sobre el presente del DT nacional. “Disparar a Dios”, fue el título escogido.

    En primera instancia señala que “ahora que el beticismo anda de uñas con Manuel Pellegrini, conviene ser claro: Pellegrini es el mejor. Pellegrini es todo. Pellegrini le hace el favor al Real Betis Balompié, un club en esta etapa varios escalones por debajo de su rango, de permanecer en su banquillo, sencillamente porque en el Betis se hace lo que él quiere, aunque cada vez lo quieran menos quienes supuestamente mandan. Y que así siga”.

    Pellegrini es omnipotente pero no infalible. Mas sus errores suelen ser puntuales y, a veces, se diría que incluso estratégicos. La hinchada, que ya venía calentita tras el morrazo en la Copa, ha estallado ahora tras la calamidad del derbi. La hinchada tiene la mecha tan corta que incluso le ha afeado al entrenador que no sacara al Chimy Ávila a pegar cuatro guantadas. Evidentemente, a Pellegrini todo eso le da igual, porque su mirada siempre es más amplia, más serena y más sabia”, añade.

    A Pellegrini, naturalmente, incluso le ha de costar entender el derbi como algo distinto a otro partido. Insuflar esa pasión, bullir esa sangre, enardecer el temperamento en tal batalla tal vez correspondiera más a ilustres forofos de la superioridad como el director deportivo o il consigliere Joaquín, que lo mismo es que andaba con sus coñas por Japón”, continúa.

    Agrega que “las punzadas que la temporada está dando al Betis, las goleadas frente a los grandes, el batacazo en la Copa, el sofoco del derbi, no son tanto cuando se amplía la mirada, se focaliza al equipo y se lloran sus heridas. Quítenle a Lamine, Pedri y Raphinha, y ya veríamos dónde andaría el Barcelona. Quítenle a cualquier equipo a sus tres mejores jugadores, y hablamos. Sin ellos, Pellegrini mantiene al Betis cómodamente quinto en la Liga y en una ruta llana hacia la final de la Europa League, dos vías que bien podrían valer la Champions. Y todo esto sin jugar en tu casa, otra piedrecita de los suyos”.

    Por último, cuestiona: “Por tanto, ¿debería seguir Pellegrini en el Betis? Por supuesto que no. Pues uno no ha de estar donde ya no lo van queriendo. Sólo que sus detractores en el club, tan valientes ellos, no le aguantaron ni medio pulso en cuanto el viejo se puso serio. Dos ruedas de prensa diciendo que preguntaran a otro si no seguía, y renovación al canto. Normal. Una cosa es enfurruñarse con dios, y otra pensar en la vida con su ausencia, como en Los Domingos”.

    Al fin y al cabo, el Betis jamás ha tenido más plan que Pellegrini, aunque mandara a calentar al pelele de Sarabia. Tras el maestro sólo hay farfolla, promesas y delirios. Alienten su adiós, pongan de nuevo al Betis en manos de sus propietarios y sucederá como con el campo: que despertarán, y sólo encontrarán escombros”, cierra la columna.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolManuel PellegriniBetis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Lo más leído

    1.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    4.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    5.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero
    Negocios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana