“Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

Manuel Pellegrini sigue destacando en España. El técnico nacional se encuentra peleando en los primeros puestos de la Liga española y se prepara para enfrentar los octavos de final de la Europa League.

Pese a lo anterior, el haber empatado en el derbi contra Sevilla tras estar en ventaja por 2-0 ha hecho que el Ingeniero volviera a recibir una serie de críticas.

Como respuesta, el columnista Antonio Félix de Muchodeporte dio a conocer su opinión sobre el presente del DT nacional. “Disparar a Dios”, fue el título escogido.

En primera instancia señala que “ahora que el beticismo anda de uñas con Manuel Pellegrini, conviene ser claro: Pellegrini es el mejor. Pellegrini es todo. Pellegrini le hace el favor al Real Betis Balompié, un club en esta etapa varios escalones por debajo de su rango, de permanecer en su banquillo, sencillamente porque en el Betis se hace lo que él quiere, aunque cada vez lo quieran menos quienes supuestamente mandan. Y que así siga”.

“Pellegrini es omnipotente pero no infalible. Mas sus errores suelen ser puntuales y, a veces, se diría que incluso estratégicos. La hinchada, que ya venía calentita tras el morrazo en la Copa, ha estallado ahora tras la calamidad del derbi. La hinchada tiene la mecha tan corta que incluso le ha afeado al entrenador que no sacara al Chimy Ávila a pegar cuatro guantadas. Evidentemente, a Pellegrini todo eso le da igual, porque su mirada siempre es más amplia, más serena y más sabia”, añade.

“A Pellegrini, naturalmente, incluso le ha de costar entender el derbi como algo distinto a otro partido. Insuflar esa pasión, bullir esa sangre, enardecer el temperamento en tal batalla tal vez correspondiera más a ilustres forofos de la superioridad como el director deportivo o il consigliere Joaquín, que lo mismo es que andaba con sus coñas por Japón”, continúa.

Agrega que “las punzadas que la temporada está dando al Betis, las goleadas frente a los grandes, el batacazo en la Copa, el sofoco del derbi, no son tanto cuando se amplía la mirada, se focaliza al equipo y se lloran sus heridas. Quítenle a Lamine, Pedri y Raphinha, y ya veríamos dónde andaría el Barcelona. Quítenle a cualquier equipo a sus tres mejores jugadores, y hablamos. Sin ellos, Pellegrini mantiene al Betis cómodamente quinto en la Liga y en una ruta llana hacia la final de la Europa League, dos vías que bien podrían valer la Champions. Y todo esto sin jugar en tu casa, otra piedrecita de los suyos”.

Por último, cuestiona: “Por tanto, ¿debería seguir Pellegrini en el Betis? Por supuesto que no. Pues uno no ha de estar donde ya no lo van queriendo. Sólo que sus detractores en el club, tan valientes ellos, no le aguantaron ni medio pulso en cuanto el viejo se puso serio. Dos ruedas de prensa diciendo que preguntaran a otro si no seguía, y renovación al canto. Normal. Una cosa es enfurruñarse con dios, y otra pensar en la vida con su ausencia, como en Los Domingos”.

“Al fin y al cabo, el Betis jamás ha tenido más plan que Pellegrini, aunque mandara a calentar al pelele de Sarabia. Tras el maestro sólo hay farfolla, promesas y delirios. Alienten su adiós, pongan de nuevo al Betis en manos de sus propietarios y sucederá como con el campo: que despertarán, y sólo encontrarán escombros”, cierra la columna.