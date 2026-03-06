SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “¿Quién es mejor, Pelé o Messi?”: Donald Trump recibe a la Pulga, Maxi Falcón y a todo Inter Miami en la Casa Blanca

    Liderados por el astro argentino, el plantel del último campeón de la MLS tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos. En la instancia, el mandatario del país afirmó que, para él, el ex Barcelona es más que O Rei.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Trump recibió a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, encabezado por el propio Lionel Messi, como campeón de la Major League Soccer (MLS). En la cita, donde la delegación del equipo propiedad de David Beckham incluía a Maximiliano Falcón, el mandatario norteamericano afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar cuando O Rei pasó por el Cosmos de Nueva York.

    “No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé... Puede que tú seas mejor que Pelé. Era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí... Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, afirmó Trump durante la recepción, con Messi a su lado.

    La máxima autoridad de ese país recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número 47 en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado. ¿A qué se debió esta visita? Es tradición que los campeones de las grandes ligas de Estados Unidos, como la NFL (fútbol americano), la MLB (béisbol) o la NBA (básquetbol) visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al monarca de la MLS.

    “Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, ‘¡qué increíble!’, decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó”, afirmó el presidente estadounidense.

    “Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble”, añadió el mandatario.

    En nombre de las Garzas, habló el timonel del club y socio de Beckham, Jorge Mas. “Está viendo a uno de los mejores equipos del planeta, ahí, justo detrás de nosotros”, le dijo el empresario a Trump. “Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible. Dije: vamos a traer al mejor jugador del mundo para que juegue en el Inter Miami, y eso fue en 2019. Y hoy, frente a ustedes, tienen al mejor jugador del mundo”, complementó.

    En momentos en los cuales el mundo está convulsionado por lo que sucede en Medio Oriente (particularmente Irán), Donald Trump tuvo tiempo para esta actividad con el último campeón de la MLS. Además de Messi y Falcón, estuvieron presentes otros jugadores como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

    El capitán de Argentina será uno de los principales atractivos de la próxima Copa del Mundo, a disputarse en Norteamérica entre junio y julio. La Albiceleste tendrá su primer duelo en Kansas City, contra Argelia (16 de junio). Los siguientes dos encuentros serán en Dallas: ante Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio).

