Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS. Foto: @maxi_falcón97

La temporada 2026 de la MLS comenzó el fin de semana con el triunfo por 3-0 de Los Angeles FC sobre Inter Miami, en el debut del equipo de Lionel Messi. Los goles fueron convertidos por David Martínez (38’), Denis Bouanga (73’) y Nathan Ordaz (90+4’).

Más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió en los primeros minutos, cuando el marcador aún estaba 0-0. La transmisión de televisión registró el momento en que Maximiliano Falcón se acercó a Heung‑min Son, figura del elenco angelino, para solicitarle la camiseta en pleno desarrollo del compromiso.

El registro fue difundido en redes sociales por la cadena norteamericana Fox Soccer. En las imágenes se observa al jugador asiático responder con un gesto afirmativo a la petición del exdefensor de Colo Colo. La secuencia se viralizó rápidamente.

Falcón had to lock in that postgame jersey swap with Sonny early 😅



🎥: @MLS

En X, usuarios cuestionaron la acción por haberse producido durante el transcurso del partido y no al término. El episodio también fue abordado por el diario argentino Olé, que tituló el hecho como una imagen que generó cuestionamientos.