SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán

    El presidente de Estados Unidos además afirmó que que Mojtaba Jamenei, quien parece ser el principal candidato para suceder al fallecido líder supremo iraní, era una elección “inaceptable”.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que debe “estar involucrado en el nombramiento” del próximo líder de Irán y que Mojtaba Jamenei, el hijo del desaparecido ayatolá Alí Jamenei, que parecía ser el principal candidato para suceder a su padre, era una elección “inaceptable”.

    “Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, declaró Trump a Axios, comparando la situación en Irán con lo sucedido después de que las fuerzas de su país capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero.

    El mandatario estadounidense además agregó que no podía aceptar un nuevo dirigente iraní que continuara con las políticas del fallecido líder supremo. “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable . Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó.

    De la misma forma, el jefe de Estado norteamericano aseguró que si se eligiera de gobernante a alguien que siga las políticas de Jamenei, esto podría obligar a Estados Unidos a volver a la guerra “en cinco años”.

    Sin embargo, los principales asesores de Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en que un cambio de régimen no está entre los objetivos de Estados Unidos, como consignó The New York Times.

    Ambos también han hablado de poner fin al programa nuclear y destruir el arsenal de misiles iraníes, que puede alcanzar Israel, los países árabes de Oriente Medio y partes de Europa.

    Este miércoles, Hegseth insistió en que el cambio de régimen no era el objetivo principal de la operación militar estadounidense en Irán.

    Afirmó que Washington estaba utilizando el doble de poder aéreo de “conmoción y pavor” que en Irak en 2003, pero insistió en que el Ejecutivo no participaría en los esfuerzos de construcción nacional que en esa oportunidad realizó el expresidente George W. Bush.

    Otros funcionarios de la administración Trump han hecho la misma afirmación desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado pasado, en los que murió Jamenei .

    Esto, como informó The Guardian, a pesar de que el propio mandatario estadounidense ya ha impulsado un cambio de régimen iraní. Sin embargo, la Casablanca ha reorientado su mensaje en los últimos días para centrarse en la destrucción de la capacidad nuclear y militar de Irán.

    Desde que comenzó el ataque militar a territorio iraní, Trump ha sugerido varias veces que tenía una buena idea de quién quería que sucediera al abatido líder supremo. aunque el martes le dijo a los periodistas en la Casa Blanca que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”.

    Cabe agregar que hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal desde Irán respecto a la selección de un nuevo líder, aunque Mojtaba Jamenei es considerado el favorito para suceder a su padre.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránLíderMojtaba JameneiAlí JameneiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No es un indulto ni liberación”: Kast aborda conmutación de penas y dice que “dio vuelta la página” tras quiebre en traspaso de mando

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Evitar “topes” y ordenar mensajes: la jornada de inducción del equipo comunicacional de Kast

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    3.
    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    4.
    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    5.
    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”
    Chile

    Presidente Boric ante polémica por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales”

    Evitar “topes” y ordenar mensajes: la jornada de inducción del equipo comunicacional de Kast

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año
    Negocios

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells
    El Deportivo

    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

    Repasa el triunfo de Las Diablas frente a Francia que le entrega el pase a las semifinales de las Clasificatorias 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    Los Tres lanzan “Cantar y amar”, el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio
    Mundo

    Hegseth tilda de “error de cálculo” que Irán piense que EE.UU. no puede sostener los ataques aéreos en su territorio

    Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda