Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que debe “estar involucrado en el nombramiento” del próximo líder de Irán y que Mojtaba Jamenei, el hijo del desaparecido ayatolá Alí Jamenei, que parecía ser el principal candidato para suceder a su padre, era una elección “inaceptable”.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela” , declaró Trump a Axios, comparando la situación en Irán con lo sucedido después de que las fuerzas de su país capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero.

El mandatario estadounidense además agregó que no podía aceptar un nuevo dirigente iraní que continuara con las políticas del fallecido líder supremo. “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable . Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó .

De la misma forma, el jefe de Estado norteamericano aseguró que si se eligiera de gobernante a alguien que siga las políticas de Jamenei, esto podría obligar a Estados Unidos a volver a la guerra “en cinco años”.

Sin embargo, los principales asesores de Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en que un cambio de régimen no está entre los objetivos de Estados Unidos, como consignó The New York Times.

Ambos también han hablado de poner fin al programa nuclear y destruir el arsenal de misiles iraníes, que puede alcanzar Israel, los países árabes de Oriente Medio y partes de Europa.

Este miércoles, Hegseth insistió en que el cambio de régimen no era el objetivo principal de la operación militar estadounidense en Irán.

Afirmó que Washington estaba utilizando el doble de poder aéreo de “conmoción y pavor” que en Irak en 2003, pero insistió en que el Ejecutivo no participaría en los esfuerzos de construcción nacional que en esa oportunidad realizó el expresidente George W. Bush.

Otros funcionarios de la administración Trump han hecho la misma afirmación desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado pasado, en los que murió Jamenei .

Esto, como informó The Guardian, a pesar de que el propio mandatario estadounidense ya ha impulsado un cambio de régimen iraní. Sin embargo, la Casablanca ha reorientado su mensaje en los últimos días para centrarse en la destrucción de la capacidad nuclear y militar de Irán.

Desde que comenzó el ataque militar a territorio iraní, Trump ha sugerido varias veces que tenía una buena idea de quién quería que sucediera al abatido líder supremo. aunque el martes le dijo a los periodistas en la Casa Blanca que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”.

Cabe agregar que hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal desde Irán respecto a la selección de un nuevo líder, aunque Mojtaba Jamenei es considerado el favorito para suceder a su padre.