Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA.

La crisis del fútbol argentino suma un nuevo capítulo. River Plate anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA. A través de un duro comunicado, el combinado de la banda sangre criticó las decisiones de la entidad que preside Claudio Tapia.

En la declaración pública difundida en redes sociales, el club de Núñez cuestionó el funcionamiento del órgano directivo y sostuvo que no existen condiciones adecuadas para la toma de decisiones dentro de la asociación.

“River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, señaló el club presidido por Stefano Di Carlo.

COMUNICADO OFICIAL



Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.



Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2026

El documento también reiteró una posición histórica de la institución respecto del formato de los torneos del fútbol argentino. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer una Primera División con menos equipos. “Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos”, indica el escrito.

El planteamiento se opone al modelo vigente impulsado por la conducción de la AFA, que mantiene torneos con 30 clubes en la máxima categoría. El formato actual tiene antecedentes en 2014, durante la presidencia de Julio Grondona, y fue retomado posteriormente por la administración de Chiqui Tapia.

En su declaración, la dirigencia de River también cuestionó los procedimientos utilizados para debatir y resolver asuntos dentro del Comité Ejecutivo. El club sostuvo que los temas deberían ser incorporados previamente en el orden del día y sometidos a votación formal. “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”, expresan.

La crítica se produce luego de diversas controversias recientes en la conducción del fútbol argentino, entre ellas la proclamación administrativa de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, decisión que generó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para definir el reconocimiento.

El club de Núñez sostuvo que, mientras no se modifiquen los mecanismos de funcionamiento del organismo, mantendrá su decisión de marginarse de las reuniones.

“Por este motivo —y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados— el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, concluye el comunicado.