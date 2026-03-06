Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

Cuando no es Alexos Sánchez, es Gabriel Suazo. La prensa española busca culpables para la mala temporada que protagoniza el Sevilla y los chilenos parecen ser blanco ideal. Así lo demostraron esta semana, cuando nuevamente criticaron a Alexis pese a que fue una de las figuras del derbi ante el Betis (con gol de palomita incluido).

Pero ahora fue el turno de Gabriel Suazo. El Diario de Sevilla publicó una nota donde asegura que “el internacional chileno ha bajado el nivel desde su lesión y está dejando un rendimiento incierto en los últimos partidos” y aseguran que Joaquín Martínez se quedará con su puesto en el once de Matías Almeyda.

Según la publicación, la lesión en el sóleo que lo afectó en el semestre pasado hizo que su nivel cayera “notablemente” y asegura que el entrenador argentino tuvo una seria conversación con el formado en Colo Colo tras su baja actuación ante el Girona (1-1).

“En el derbi tampoco estuvo acertado. Cometió hasta nueve pérdidas de balón y fue amonestado a los diez minutos, sin aportar apenas nada en ataque. Todo lo contrario que Oso (Martínez), quien quiere poner en aprietos a su entrenador. El alicantino se convirtió en un puñal por la banda izquierda, dio la asistencia a Alexis Sánchez en el 2-1, a pesar de llegar tras tres semanas de parón por lesión y sin ritmo competitivo”, anunció el citado medio.

El Diario de Sevilla apunta a que el joven defensa de los andaluces se quede con la banda izquierda, pues es una de las apuestas deportivas y financieras de la entidad que hoy marcha en el casillero 13 de la tabla de LaLiga y se encuentra a sólo seis puntos de la zona de descenso.

“El club es consciente de la importancia del canterano Oso y ya mantiene conversaciones con sus agentes para cerrar su renovación, con subida de cláusula incluida y la idea de que el próximo curso tenga ficha del primer equipo. Ante el Rayo Vallecano será titular debido a la sanción de Suazo (domingo, 14:30 horas), y a partir de ahí Almeyda tendrá que decidir cómo manejar esta situación”, detalló el periódico.

Eso sí, advirtieron que “el técnico argentino fue cuestionado sobre este tema antes del partido contra el Girona y dejó claro que Oso no era titular, que nadie hablaba del canterano antes de su irrupción en diciembre y que Suazo seguía ocupando el puesto por su “experiencia y condición de jugador de selección”. Sin embargo, cada vez es más difícil para Almeyda justificar la titularidad del chileno".