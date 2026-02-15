SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    Luego de ser apuntado como uno de los responsables de la última igualdad ante el Girona, el lateral chileno volvió a recibir una mala evaluación por parte de la prensa española a raíz de su cometido en el duelo contra Alavés.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gabriel Suazo volvió a recibir críticas luego del empate entre Sevilla y Alavés.

    La prensa española vuelve a cargar contra Gabriel Suazo. Tras una semana pasada compleja, donde el lateral chileno cometió un penal en la última jugada del partido frente a Girona, el formado en Colo Colo recibió nuevas críticas por parte de los medios especializados en la jornada 24 de LaLiga.

    En esta ocasión, el jugador nacional no realizó una acción imprudente ni nada por el estilo. De hecho, disputó un correcto partido que ayudó a sostener el 1-1 ante el Deportivo Alavés, sobre todo, si se tiene en cuenta que el Sevilla jugó con un hombre menos por casi 85 minutos, tras la tempranera expulsión de Juanlu.

    Más bien, en esta oportunidad, le pasan factura por perder la marca al momento del gol de la igualdad de Toni Martínez, pues el jugador de los babazorros le ganó la pulseada en un córner y se anticipó en el salto.

    Gabriel Suazo es criticado por su nivel en Sevilla. Foto: sevillafc.es.

    El portal Estadio Deportivo es claro al señalar que los problemas para conformar la línea de volantes tras la expulsión de Juanlu afectó en el rendimiento del chileno. Por este motivo, le dejaron algunas palabras de reconocimiento, pero, al mismo tiempo, lo calificaron con nota 4 por la mencionada acción a balón parado. "Jugar en inferioridad limitó drásticamente su presencia arriba, lo que propició que demostrara inseguridad atrás, hasta el punto de salió en la foto del tanto de Toni Martínez, que le ganó en el salto“, escriben.

    En su análisis, el sitio Diario de Sevilla remarca el mismo inconveniente: “Impreciso en el pase, también en la estrategia. Aunque no se le puede negar el esfuerzo. No midió en el córner del 1-1 y cuando se dio cuenta no pudo ya saltar“.

    Sin embargo, la evaluación más categórica fue por parte de El Desmarque. El citado medio barrió con la actuación del ex Toulouse e, incluso, cuestionó su pasado en la Ligue 1. “Toni Martínez le cogió las vueltas en el tanto del empate, rematando casi sin oposición. Por mucha experiencia que tenga en otras ligas, esta se le está haciendo grande. ¿Se supone que es bueno al balón parado?“, lanzaron, calificándole con nota 4, de las peores de todos los titulares.

    Con estos dardos hacia su figura, Suazo deberá mejorar su nivel de cara al compromiso venidero. El domingo 22 de febrero se miden al Getafe, otro elenco que está peleando por escapar de la zona baja de la tabla. Actualmente son tres puntos los que los separan, ya que los azulones tienen 29 unidades y los nervionenses 26.

    El enojo de Almeyda

    Corría el minuto 90 cuando el árbitro Iosu Galech Apezteguía protagonizó un fuerte encontrón con el DT Matías Almeyda y le mostró la tarjeta roja. En palabras del colegiado, los incesantes reclamos del adiestrador frente a cada cobro desencaderon en la radical decisión de mandarlo directamente a los vestuarios.

    Al ver la cartulina, Almeyda explotó y mostró su descontento. A la par del constante '¿Por qué me echas?‘, el transandino se negó a abandonar el terreno de juego por varios minutos, empujó a algunos encargados de la seguridad del club e, incluso, mandó un pelotazo al aire en señal de protesta.

    Esta furiosa reacción lo llevó a tener que ofrecer disculpas tras el pitazo final, aunque tampoco escondió su disconformidad por la decisión del juez principal. “Quisiera pedir disculpas a la afición, al sevillismo, a mi familia, a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento, por mi reacción post ser expulsado. No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con mi manera post expulsión, vergonzoso, pero era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien, y al estar bien no hice nada. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué”, lanzó.

    En la mencionada conferencia de prensa, el argentino ahondó en el caos que montó sobre la cancha. "Debe ser que molesta que hable abiertamente. Tienen micrófonos, el cuarto y el línea no sabía por qué me expulsaron, pero nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:LaLigaGabriel SuazoSevillaFútbolFútbol españolPrensa españolaAlavésFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Caracas para exigir más excarcelaciones

    Lo más leído

    1.
    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    2.
    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    3.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    4.
    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja
    Chile

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuestión de fe: La misión más personal de Kast

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI
    Negocios

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Menor recaudación por impuesto a las empresas: qué hay detrás de la alerta lanzada por Hacienda

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra
    Mundo

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York