“Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

La prensa española vuelve a cargar contra Gabriel Suazo. Tras una semana pasada compleja, donde el lateral chileno cometió un penal en la última jugada del partido frente a Girona, el formado en Colo Colo recibió nuevas críticas por parte de los medios especializados en la jornada 24 de LaLiga.

En esta ocasión, el jugador nacional no realizó una acción imprudente ni nada por el estilo. De hecho, disputó un correcto partido que ayudó a sostener el 1-1 ante el Deportivo Alavés, sobre todo, si se tiene en cuenta que el Sevilla jugó con un hombre menos por casi 85 minutos, tras la tempranera expulsión de Juanlu.

Más bien, en esta oportunidad, le pasan factura por perder la marca al momento del gol de la igualdad de Toni Martínez, pues el jugador de los babazorros le ganó la pulseada en un córner y se anticipó en el salto.

Gabriel Suazo es criticado por su nivel en Sevilla. Foto: sevillafc.es.

El portal Estadio Deportivo es claro al señalar que los problemas para conformar la línea de volantes tras la expulsión de Juanlu afectó en el rendimiento del chileno. Por este motivo, le dejaron algunas palabras de reconocimiento, pero, al mismo tiempo, lo calificaron con nota 4 por la mencionada acción a balón parado. "Jugar en inferioridad limitó drásticamente su presencia arriba, lo que propició que demostrara inseguridad atrás, hasta el punto de salió en la foto del tanto de Toni Martínez, que le ganó en el salto“, escriben.

En su análisis, el sitio Diario de Sevilla remarca el mismo inconveniente: “Impreciso en el pase, también en la estrategia. Aunque no se le puede negar el esfuerzo. No midió en el córner del 1-1 y cuando se dio cuenta no pudo ya saltar“.

Sin embargo, la evaluación más categórica fue por parte de El Desmarque. El citado medio barrió con la actuación del ex Toulouse e, incluso, cuestionó su pasado en la Ligue 1. “Toni Martínez le cogió las vueltas en el tanto del empate, rematando casi sin oposición. Por mucha experiencia que tenga en otras ligas, esta se le está haciendo grande. ¿Se supone que es bueno al balón parado?“, lanzaron, calificándole con nota 4, de las peores de todos los titulares.

Con estos dardos hacia su figura, Suazo deberá mejorar su nivel de cara al compromiso venidero. El domingo 22 de febrero se miden al Getafe, otro elenco que está peleando por escapar de la zona baja de la tabla. Actualmente son tres puntos los que los separan, ya que los azulones tienen 29 unidades y los nervionenses 26.

El enojo de Almeyda

Corría el minuto 90 cuando el árbitro Iosu Galech Apezteguía protagonizó un fuerte encontrón con el DT Matías Almeyda y le mostró la tarjeta roja. En palabras del colegiado, los incesantes reclamos del adiestrador frente a cada cobro desencaderon en la radical decisión de mandarlo directamente a los vestuarios.

Al ver la cartulina, Almeyda explotó y mostró su descontento. A la par del constante '¿Por qué me echas?‘, el transandino se negó a abandonar el terreno de juego por varios minutos, empujó a algunos encargados de la seguridad del club e, incluso, mandó un pelotazo al aire en señal de protesta.

Esta furiosa reacción lo llevó a tener que ofrecer disculpas tras el pitazo final, aunque tampoco escondió su disconformidad por la decisión del juez principal. “Quisiera pedir disculpas a la afición, al sevillismo, a mi familia, a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento, por mi reacción post ser expulsado. No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con mi manera post expulsión, vergonzoso, pero era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien, y al estar bien no hice nada. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué”, lanzó.

En la mencionada conferencia de prensa, el argentino ahondó en el caos que montó sobre la cancha. "Debe ser que molesta que hable abiertamente. Tienen micrófonos, el cuarto y el línea no sabía por qué me expulsaron, pero nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”, añadió.