    “No leyó bien la segunda parte”: prensa española critica a Pellegrini tras dejar escapar el derbi entre Betis y Sevilla

    El Ingeniero fue cuestionado por los cambios en el complemento y por refugiarse en el fondo pese a tener una cómodo ventaja inicial.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini recibió críticas tras el empate del Betis ante Sevilla en el derbi andaluz. CRISTINA QUICLER

    El Betis de Manuel Pellegrini recibió un duro golpe en el derbi andaluz. Pese a que no sufrió una derrota, el equipo del Ingeniero dejó escapar lo que parecía un triunfo seguro ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Con el partido 2-0 a su favor, los béticos concedieron dos goles en el complemento, uno de ellos del Niño Maravilla, y tuvieron que masticar un amargo empate por 2-2 en La Cartuja.

    Esta reacción del cuadro nervionense fue bien valorada por parte de la prensa española, principalmente, por la diferencia del presente de ambos equipos para este enfrentamiento: el Sevilla coqueteaba con la zona del descenso, mientras el Betis luchaba por ganar terreno en puestos de clasificación a la Champions League 2026/27.

    Sin embargo, del lado de los verdiblancos, la reacción fue totalmente contraria. Los medios deportivos criticaron la conducción del entrenador chileno, quien no acertó en la lectura del compromiso y desperdició tres puntos que tenía en el bolsillo.

    Por ejemplo, el portal Estadio Deportivo remarcó este problema en el funcionamiento táctico y lo calificó con nota 5. Fue uno de los peores evaluados de todo el plantel. “Plantó al equipo muy ordenado y buscando que la calidad individual de sus estrellas, pero luego no leyó bien la segunda parte ya que no reaccionó ante los cambios que hizo el Sevilla FC y que metió a su equipo en su área”, escribieron.

    El Betis igualó con el Sevilla en el derbi andaluz.

    Críticas al bloque bajo

    En un plano más general, el sitio Marca señaló que el boleto a la próxima Orejona ya no es una realidad tan palpable. “Los de Pellegrini se alejan dos puntos más de los cuatro primeros puestos de la clasificación y su sueño de jugar la próxima edición de la Champions parece pasar más por una quinta plaza que termine dando acceso a la máxima competición continental. Un puesto que conservará tras esta jornada, de momento con seis puntos sobre el Celta”, agregan.

    Por último, enfatizan que el repliegue defensivo en la segunda mitad y los malos cambios terminaron provocando la motivación del Sevilla para salir a buscar el empate. “Los de Nervión buscaron algo diferente tras el descanso dando entrada a Oso y Ejuke por el amonestado Suazo y un superado Carmona. La marca de Abde pasó a ser para Azpilicueta, capaz de suplir con su experiencia su menor velocidad. Ahí pareció cerrar el conjunto sevillista una de las grietas de su defensa. Tanto fue así que Pellegrini respondió cambiando de banda a Abde y Antony. Y aunque parecía que el Betis tenía el partido bajo control, el bloque bajo le terminó pasando factura“, concluyen.

