Buenas noticias para un equipo golpeado: Gabriel Suazo vuelve a los entrenamientos en el Sevilla

Sevilla es un completo caos. El equipo no levanta y acaba de enrielar su tercera derrota consecutiva después de caer por la cuenta mínima ante Celta de Vigo. En medio de esa crisis, recupera a uno de sus jugadores más regulares de la campaña: el lateral chileno Gabriel Suazo.

Porque han sido días muy malos para el técnico Matías Almeyda. El argentino parece no tener las respuestas para enmendar el rumbo. Una creciente desesperación que se desprende de sus palabras después de la derrota del lunes ante los gallegos.

“¿Y qué puedo hacer, ponerme a llorar? Esto es trabajo e insistir. Confío en lo que tenemos. Dije que no me iba a lamentar, solo hablo de realidades, desde el primer día. Viví momentos casi peores que éste y la falta de unión llevó a River Plate a Segunda, pero estamos a tiempo. Nadie está contento con esto, yo me voy y no duermo pensando cómo revertir esta situación. Dejamos el alma, la vida… algunas veces, las cosas no salen, pero hay que insistir con sabiduría y seguridad. Solo se sale trabajando, no trabajando”, explicó el DT argentino después de la undécima caída en 19 partidos de LaLiga.

Asimismo, agregó que “la confianza se basa en que, si haces una pregunta mal, tu jefe te dará la opción de que la repitas diez veces. Es solo un ejemplo. pero el momento no es el adecuado. Somos conscientes de que este es el equipo que hay, los jugadores son estos y el entrenador soy yo, al menos por ahora. Mientras haya aire, daremos batalla”.

Buenas noticias

Una vez consumada la derrota ante los vigueses, que dejó a la escuadra a tres puntos de la zona de descenso, el plantel volvió inmediatamente a los entrenamientos. Precisamente, en una de las sesiones de recuperación se vio la inclusión del chileno Suazo entre los elegidos.

El futbolista formado en Colo Colo se vio como uno más en el grupo que trabajó en las canchas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el centro de entrenamiento de los nervionenses.

Pero todo a su momento, ya que el exjugador del Toulouse francés, al menos de momento, solo entrenó de manera parcial. Tras ser titular en el Santiago Bernabéu, retorna a las prácticas dos semanas después de recaer de su lesión en el músculo sóleo de la pierna izquierda.

Una delicada complicada dolencia que lo obligó a perderse los partidos ante el Valencia, el Real Oviedo y el Deportivo Alavés en 2025, este último por la Copa del Rey. Es más, la recaída lo puso como baja para los primeros partidos del Año Nuevo, ante el Levante y el Celta.

Suazo es el único lateral izquierdo natural del plantel. Hasta ahora ha sido reemplazado por Oso, quien ha dado con la talla, en líneas generales, a pesar de que el jugador recibió muchas críticas tras cometer el penal sobre Ilaix Moriba que permitió a los gallegos llevarse la victoria desde el Sánchez Pizjuán.