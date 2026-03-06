“Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile sufrió este miércoles un duro golpe para la planificación de la temporada. Los azules quedaron eliminados de la Copa Sudamericana en la primera fase de la competencia tras caer en los minutos finales contra Palestino en el duelo que se desarrolló en el Estadio Nacional.

El resultado volvió a poner bajo la lupa el trabajo realizado por Francisco Meneghini en la escuadra universitaria después de que el triunfo contra Colo Colo en el Superclásico relajara un poco el ambiente.

Claro que el irregular presente de la U también ha causado sorpresa en los rivales. Así lo dejó claro Nelson da Silva, autor del primero gol de los árabes en el duelo copero.

“No nos hicieron tanto daño. Recuerdo que tuvieron un cabezazo de (Eduardo) Vargas y después la del gol, pero nada más. Nosotros creo que tuvimos varias situaciones claras de gol y en el segundo tiempo llegaron los goles”, comenzó analizando el delantero en conversación con ESPN.

“A mí parecer creo que fuimos justos vencedores. Fuimos a buscarlos con mucha agresividad y actitud. Sabíamos que ambos equipos íbamos a estar cansados porque veníamos de jugar el fin de semana. Quizás a ellos de les notó eso (el cansancio) y nosotros supimos aprovecharlo”, continuó Da Silva.

Nelson da Silva anotó el primer gol del triunfo por 2-1 de Palestino ante la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Agregó que “sabíamos que es un equipo de mucha jerarquía y por eso teníamos que estar los 100 minutos concentrados porque en una que nos descuidáramos podían convertir, y así fue, en una situación que por ahí nos equivocamos, sin tomar bien las marcas en el área y esa desconcentración nos metieron el gol. Pero después hicimos un gran partido”.

Por último, reflejó que las expectativas que generaba la U antes del arranque de la temporada no se han cumplido. “Todos esperábamos más de este equipo, que es un gran equipo en el fútbol chileno, pero creo que nosotros supimos hacer un buen partido”, cerró Nelson da Silva.

La autocrítica de Meneghini

Tras la derrota contra Palestino, el entrenador Francisco Meneghini realizó una dura autocrítica por el fracaso deportivo. “Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (contra Universidad de Concepción)”, aseguró.

Luego el adiestrador argentino reconoció que no está a la altura de lo que se le pide a un técnico de la U: “Eso está claro. Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”. ¿Piensa renunciar? “No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión y esto nos golpea, pero hay que recuperarnos para pensar en la liga local”, añadió.

El partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, válido por la sexta fecha de la Liga de Primera, está programado para este lunes 9 de marzo a partir de las 20.00 horas en el Estadio Nacional y contará con el arbitraje de José Cabero.