    A pensar en Medvedev: Alejandro Tabilo consigue un triunfo con autoridad en su estreno en el Masters de Indian Wells

    El chileno se impuso en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2. En la segunda ronda del certamen estadounidense deberá jugar ante el ruso, exnúmero 1 del mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Alejandro Tabilo (40°) comienza con autoridad su participación en el Masters de Indian Wells. La noche de este lunes venció en dos sets al joven de 19 años Rafael Jodar (103°), por parciales de 6-1 y 6-2. El nacido en Leganés es una de las promesas del siempre competitivo tenis español, quien en su logro más destacado luce haber ganado el Abierto de Estados Unidos Junior en 2024.

    Cabe destacar que Tabilo venía de una buena gira sudamericana en arcilla, en la que alcanzó los cuartos de final en Buenos Aires, la final en Río de Janeiro y, en casa, se metió entre los ocho mejores en Santiago. Estas actuaciones le valieron para dar un salto en el ranking ATP, en el que comenzó este año en la casilla 82.

    El español insinuó un buen comienzo, complicando el servicio del chileno. Sin embargo, Ale obtuvo el quiebre en el cuarto juego y de ahí en adelante todo se le encaminó. Luego sumó otro quiebre en el sexto game, para después cerrar todo con un contundente 6-1 a favor.

    Foto: Photosport

    En el segundo set la historia fue parecida. Jodar empezó bien con su saque, pero los golpes de Tabilo provocaron quiebres en el tercer y quinto juego para, otra vez, apurar todo a una rápida definición. Al final, fue 6-2 para el nacional.

    Se viene Medvedev

    En la segunda ronda, el tenista nacional se enfrentará a Daniil Medvedev (11°), quien llega a Estados Unidos luego de una traumática experiencia para salir de Medio Oriente, tras varios días atrapado en Dubái debido a las restricciones aéreas generadas por el conflicto bélico en la región. El tenista ruso se encontraba disputando el ATP 500 de esa ciudad.

    El exnúmero 1 del mundo consiguió escapar de la zona junto a sus compatriotas Karen Khachanov (16°) y Andrey Rublev (17°), en un trayecto que incluyó largos desplazamientos terrestres y varias escalas antes de llegar a California.

    “Llegamos a Omán en coche. Nosotros condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a Emiratos Árabes Unidos. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos hasta Omán”, contó.

