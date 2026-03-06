Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

El sueño mundialista de las Diablas está más vivo que nunca. Este jueves, la selección chilena femenina de hockey césped (14ª en el ranking de la Federación Internacional) cerró la fase grupal de las FIH Qualifiers superando por 1-0 a Francia. En el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler, del Parque Estadio Nacional, el combinado nacional avanzó a semifinales y quedó muy cerca de alcanzar la Copa del Mundo.

El equipo liderado por el head coach Cristóbal Rodríguez llegó al choque ante las galas con dos triunfos. Si primero goleó 6-0 a Suiza, luego superó 2-1 a Australia, en una victoria con tintes épicos. En el caso de las francesas, habían caído 4-0 con las australianas y después vencieron 2-1 a las suizas. Un triunfo de las nacionales les permitía terminar en el primer lugar de su zona. También les servía un empate para meterse en la siguiente etapa. La diferencia de gol de +7, con la que llegó al último juego, daba un plus.

El primer cuarto mostró a Chile con intensidad y con dominio de la bocha. El hito de esta etapa fue la apertura de la cuenta. Mediante un córner corto, que validó la revisión del ‘Videoref’ (el VAR del hockey), Josefa Salas anotó el 1-0 cuando el reloj marcaba los 7:40. La número 11 de las Diablas conecta un lanzamiento de Denise Rojas para empezar con ventaja. Sobre el final, Manuela Urroz recibió tarjeta verde, con lo cual debió salir por dos minutos.

En el segundo, Francia esbozó una reacción al quitarle el control de la bola a Chile. Mediante un córner corto, casi llegó el empate, pero la arquera Natalia Salvador lo evitó. Las chilenas terminaron mejor este tramo de 15′.

Por la manera en que se desarrollaba el cotejo, de cara a la segunda mitad, debía pasar un descalabro para que Chile pusiera en entredicho su clasificación. En el tercer cuarto, las nacionales tenían que jugar con la desesperación de las europeas, poniendo más pausa en el juego. En este tramo, recibió tarjeta verde Constanza Palma, saliendo del partido por 2′, y luego recibió amarilla Fernanda Flores, saliendo 5′.

Arrancó el último cuarto y Chile volvió a perder una jugadora, porque le mostraron amarilla a Denise Rojas. Fue poco el tiempo con dos menos, para suerte de las locales. Moviendo la bocha, era la manera de controlar el partido y dejar correr el reloj. Así sucedió y se cerró ganando.

La clasificación

Las dos primeras de cada zona (son dos) avanzaron a las semifinales de las Qualifiers. Chile, que terminó primero del grupo A, enfrentará este sábado 7 a Japón, segundo de la zona B. La otra llave será entre Irlanda y Australia. Las respectivas ganadoras de cada duelo clasifican al Mundial. Las perdedoras jugarán por el tercer lugar, donde saldrá otra selección clasificada para el certamen.

Las Diablas aspiran a su segunda Copa del Mundo, luego de su participación en 2022. La cita planetaria será entre el 14 y el 30 de agosto, en Bélgica y Países Bajos.