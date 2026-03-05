SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026

    La selección femenina de hockey disputa un partido clave en el torneo que entrega pasajes para a la cita planetaria que se disputará en Bélgica y Países Bajos. Sigue aquí el relato del partido.

    Las Diablas enfrentan a Francia en las Clasificatorias 2026. Foto: Chile Hockey.

    Actualizar Relato

    Chile 1-0 Francia

    Tarjeta Amarilla

    3′. Baudena recibe la amonestación en Francia y estará cinco minutos fuera.

    ¿Cómo se va al Mundial?

    Las ganadoras de las semifinales consiguen su clasificación a la cita de Países Bajos y Bélgica de mediados de este año.

    Comienza el tercer cuarto

    Chile está a sólo 30 minutos de clasificar a las semifinales.

    Termina segundo cuarto

    Chile sigue ganando por la mínima. Y por ahora clasifica a las semifinales.

    VAR

    Se busca un golpe en el pie de una chilena, pero no se cobra un nuevo córner corto par Francia.

    Error de Chile

    14′. Hay córner corto para las francesas y buscarán la igualdad.

    Presiona Chile

    12′. Son los mejores momentos de las Diablas en el partido.

    Era el segundo

    9′. Rojas le pega al arco francés y Erhmann tapa de manera notable.

    Tiro de Chile

    8′. La portero francesa ahora se luce tapando un tiro de las Diablas.

    Sal-va-dor

    5′. Francia tuvo el gol del empate, pero la portera chilena estuvo notable para evitar la anotación.

    Chance para Francia

    5′. Hay córner corto para las galas y tienen oportunidad de gol.

    Tiro de Francia

    4′. Varoqui le pega desde la izquierda. Elevado.

    Lo tuvo Chile

    2′. Salas aparece en el área y no logra conectar.

    Comienza el segundo cuarto

    Chile debe mantener la ventaja para clasificar sin problemas.

    Primer cuarto

    15′. Suena la chicharra y ambos equipos se van a descansar.

    Tarjeta verde

    14′. Urroz comete una falta y la chilena se va expulsada por dos minutos.

    Salvador evita el empate

    13′. Otra mala salida y la portera chilena e viste de héroe y mantiene su valla invicta.

    Error en la defensa

    10′. Chile se equivoca en la salida y la portera Salvador saca esa bola.

    El gol

    Rojas le pega y Salas mete su palo justo para desviar la pelota y marcar el primero.

    Gooooooooooooooool de Chile

    Chance para las Diablas

    9′. Las francesas cometen falta y habrá córner corto para Chile.

    Chile presiona

    7′. Las Diablas recuperan rápido la pelota y busca la apertura de la cuenta.

    Llega Francia

    3′. Lhopital lanza la bola al ángulo. Se va por poco.

    La primera de las Diablas

    1′ Chile llega hasta el área francesa, pero no puede concretar.

    Comienza el partido

    Chile busca clasificar a las semifinales de las Clasificatorias Santiago 2026.

    Equipos a la cancha

    Chile y Francia ya están en la pista del Estadio Nacional y se escuchan los himnos nacionales.

    Las palabras del entrenador

    “Debemos tener los pies en la tierra. Tenemos que enfrentar a las francesas, la clasificación a semifinales no está cerrada”.

    Así clasifican Las Diablas

    Ganando o empatando con las francesas o perdiendo por un marcador ajustado. Pero ahí dependerán del resultado en el duelo entre Japón y Malasia para conocer en qué posición.

    ¿Cómo van Las Diablas?

    Punteras del Grupo A gracias a un sólido triunfo por 6-0 ante Suiza y la épica victoria ante Australia.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Las DiablasHockeyClasificatorias Santiago 2026ChileFranciaChile vs FranciaFIH World CupFIH World Cup 2026 Qualifiers SantiagoFIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente (s) de la Democracia Cristiana: “Los senadores no son quienes conducen la mesa nacional”

    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    Ministerio de Transportes reporta 659 furgones escolares fiscalizados durante 2026: 49 han sido multados y tres retirados de circulación

    Kast inicia viaje a Estados Unidos en medio de trama por cable chino

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Lo más leído

    1.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    2.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    3.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Ministerio de Transportes reporta 659 furgones escolares fiscalizados durante 2026: 49 han sido multados y tres retirados de circulación
    Chile

    Ministerio de Transportes reporta 659 furgones escolares fiscalizados durante 2026: 49 han sido multados y tres retirados de circulación

    Kast inicia viaje a Estados Unidos en medio de trama por cable chino

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso
    Negocios

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”
    Mundo

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda