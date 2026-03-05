En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026
La selección femenina de hockey disputa un partido clave en el torneo que entrega pasajes para a la cita planetaria que se disputará en Bélgica y Países Bajos. Sigue aquí el relato del partido.
Chile 1-0 Francia
Tarjeta Amarilla
3′. Baudena recibe la amonestación en Francia y estará cinco minutos fuera.
¿Cómo se va al Mundial?
Las ganadoras de las semifinales consiguen su clasificación a la cita de Países Bajos y Bélgica de mediados de este año.
Comienza el tercer cuarto
Chile está a sólo 30 minutos de clasificar a las semifinales.
Termina segundo cuarto
Chile sigue ganando por la mínima. Y por ahora clasifica a las semifinales.
VAR
Se busca un golpe en el pie de una chilena, pero no se cobra un nuevo córner corto par Francia.
Error de Chile
14′. Hay córner corto para las francesas y buscarán la igualdad.
Presiona Chile
12′. Son los mejores momentos de las Diablas en el partido.
Era el segundo
9′. Rojas le pega al arco francés y Erhmann tapa de manera notable.
Tiro de Chile
8′. La portero francesa ahora se luce tapando un tiro de las Diablas.
Sal-va-dor
5′. Francia tuvo el gol del empate, pero la portera chilena estuvo notable para evitar la anotación.
Chance para Francia
5′. Hay córner corto para las galas y tienen oportunidad de gol.
Tiro de Francia
4′. Varoqui le pega desde la izquierda. Elevado.
Lo tuvo Chile
2′. Salas aparece en el área y no logra conectar.
Comienza el segundo cuarto
Chile debe mantener la ventaja para clasificar sin problemas.
Primer cuarto
15′. Suena la chicharra y ambos equipos se van a descansar.
Tarjeta verde
14′. Urroz comete una falta y la chilena se va expulsada por dos minutos.
Salvador evita el empate
13′. Otra mala salida y la portera chilena e viste de héroe y mantiene su valla invicta.
Error en la defensa
10′. Chile se equivoca en la salida y la portera Salvador saca esa bola.
El gol
Rojas le pega y Salas mete su palo justo para desviar la pelota y marcar el primero.
Gooooooooooooooool de Chile
Chance para las Diablas
9′. Las francesas cometen falta y habrá córner corto para Chile.
Chile presiona
7′. Las Diablas recuperan rápido la pelota y busca la apertura de la cuenta.
Llega Francia
3′. Lhopital lanza la bola al ángulo. Se va por poco.
La primera de las Diablas
1′ Chile llega hasta el área francesa, pero no puede concretar.
Comienza el partido
Chile busca clasificar a las semifinales de las Clasificatorias Santiago 2026.
Equipos a la cancha
Chile y Francia ya están en la pista del Estadio Nacional y se escuchan los himnos nacionales.
Las palabras del entrenador
“Debemos tener los pies en la tierra. Tenemos que enfrentar a las francesas, la clasificación a semifinales no está cerrada”.
Así clasifican Las Diablas
Ganando o empatando con las francesas o perdiendo por un marcador ajustado. Pero ahí dependerán del resultado en el duelo entre Japón y Malasia para conocer en qué posición.
¿Cómo van Las Diablas?
Punteras del Grupo A gracias a un sólido triunfo por 6-0 ante Suiza y la épica victoria ante Australia.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
