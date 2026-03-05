SUSCRÍBETE
    La calculadora de las Diablas: qué resultados necesita la selección femenina de hockey para meterse en el Mundial

    Tras conseguir un triunfo agónico ante Australia, el equipo nacional lidera el Grupo A de las clasificatorias a la cita que se disputará en Bélgica y Países Bajos.

    Por 
    Diego Donoso
    Chile en su victoria ante Australia. Por: Chile Hockey Rodrigo Jaramillo

    Las Diablas vivieron una tarde de en sueño este miércoles en el Parque Estadio Nacional. Las nacionales consiguieron una victoria agónica por 2-1 ante Australia, una de las potencias mundiales del hockey césped.

    Josefa Salas abrió la cuenta para el elenco femenino, mientras que el empate fue obra de la oceánica Stephanie Kershaw. Llegaron los minutos finales del duelo con el marcador empatado, sin embargo, Marías Jesús Maldonado anotó para quedarse con la victoria contra las octavas del ranking mundial.

    Queremos disfrutar este momento histórico, primera vez que le ganamos a un top ten, pero debemos tener los pies en la tierra. Este jueves tenemos que enfrentar a las francesas, la clasificación a semifinales no está cerrada", declaró el entrenador nacional, Cristóbal Rodríguez.

    Gracias al resultado, las nacionales lideran el Grupo A con buenas opciones de avanzar a la siguiente fase de las Clasificatorias Santiago 2026. Deberán enfrentar a Francia en el cierre del grupo y existen diferentes formas en que pueden alcanzar las semifinales.

    Los diferentes caminos hacia las semifinales

    La siguiente fase del premundial enfrenta al líder del Grupo A con el escolta del Grupo B, mientras que en el otro duelo es el segundo del A contra el primero del B.

    Las Diablas lideran el Grupo A de las clasificatorias para el Mundiall. Por: Chile Hockey Javier Torres

    La selección chilena es primera de su grupo con seis puntos en dos partidos ganados, le siguen Australia y Francia con tres unidades.

    Si las Diablas ganan ante las europeas aseguran el paso como líderes, lo que también ocurre si empatan. Incluso, si pierden por un marcador ajustado pueden avanzar, pero dependerán del resultado en el duelo entre Japón y Malasia para conocer en qué posición.

    En el Grupo B, Irlanda es primera con seis unidades. Luchando por el segundo lugar están Malasia y Japón, ambas con tres puntos. En el caso que Chile clasifique en el primer lugar, lo más probable es que enfrenten a una de las naciones asiáticas.

    Las ganadoras de las semifinales consiguen su clasificación al Mundial de Países Bajos y Bélgica de mediados de este año. Los conjuntos que sean derrotados jugarán el partido por el tercer lugar, del cual saldrá el otro mundialista. Además, la Federación Internacional de Hockey (FIH) decidió que el cuarto del torneo dependerá de su ranking para poder ir a la cita planetaria.

