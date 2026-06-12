SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Mi mamá me retó”: la divertida anécdota del inglés Declan Rice en medio del calor que azota a la Copa del Mundo

    La selección ya está en Arlington, Estados Unidos, para medirse el próximo miércoles a Croacia por la primera fecha del Grupo L. Partido que se proyecta a una temperatura de al menos 35 grados.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El inglés Declan Rice y las fotos con un extremo bronceado.

    Las altas temperaturas que azotan a Norteamérica en esta época del año han sido una de las dificultades para esta Copa del Mundo 2026. Una edición que esta temporada ha agregado un nuevo conveniente, después de que los meteorólogos anunciaran un verano más abrasador de lo normal, sobre todo, en Estados Unidos, debido al fenómeno de El Niño, que provoca fluctuaciones erráticas en el clima.

    Situación que se ha confirmado como una de las grandes advertencias de los organizadores para las selecciones participantes. Especialmente, para aquellos países que viven más cerca de los extremos polares, poco acostumbrados a un calor tan constante.

    En ese escenario, lo jugadores de las 48 naciones viajaron varios días antes de que comenzara el torneo que coorganizan los tres países de América del Norte, siempre con el fin de aclimatarse a las altas temperaturas de esa zona del planeta.

    Así ha ocurrido, por ejemplo, para la selección de Inglaterra, uno de los grandes favoritos para conseguir el título. Selección que no levanta la copa desde hace sesenta años, su único primer puesto, conseguido en el Mundial que organizaron tras vencer a Alemania en la final.

    El equipo de los Tres Leones, por ejemplo, llegó hasta Arlington en el estado de Texas, donde el equipo isleño comienza su participación en el Mundial contra Croacia, el próximo 17 de junio. Uno de los sectores que precisamente, se han visto complicados por temperaturas que han alcanzado los 36° esta semana. Además, se espera que haga aún más calor a medida que avance el torneo.

    La “complicación” de Rice

    En medio de la concentración británica, el mediocampista Declan Rice abordó el tema de las dificultades climáticas. En ese sentido, el futbolista de Arsenal aseguró que sus compañeros todavía se están acostumbrando al calor.

    Asimismo, entre risas, el potente volante de 27 años que jugara por las selecciones menores de la República de Irlanda relató los problemas familiares que ha representado este ambiente. Sobre todo, después de presentarse a una sesión de fotos del Mundial.

    En las imágenes, el exjugador de West Ham United lucía con el rostro notablemente rosado. Incluso, los propios aficionados en las redes sociales se burlaron de su rostro rojo, además de la marca del bronceado que dejaba la correa de su reloj.

    “Sinceramente, el primer día que vinimos, lo único que nos costó fue acostumbrarnos al calor. Todo el mundo ha visto esas fotos; salí rojo como un tomate en esa sesión fotográfica. Incluso, mi mamá me retó mucho, me estaba matando, después de ver las imágenes”, dijo entre risas el inglés tras la pregunta de la cadena BBC.

    Asimismo, agregó que “viniendo de Inglaterra, donde hace calor y frío a la vez, con todo tipo de clima, llegar aquí y que siempre haga 30 grados, realmente te golpea en la cara. Uno se da cuenta que el trabajo es intenso cuando se quema con el sol”.

    Consultado respecto de sus objetivos para su equipo en el torneo, el londinense declaró que haber logrado el título de la Premier con Arsenal le entrega confianza para ayudar a Inglaterra a alcanzar las fases finales del torneo.

    “Me siento de maravilla. Me siento en plena forma, muy fuerte. Tuve un par de molestias durante la temporada que supe manejar muy bien con los fisioterapeutas y el entrenador, así que he llegado aquí en un muy buen momento. Me siento muy seguro. Creo que ganar la Premier League me ha dado la confianza necesaria para llegar aquí y sentirme lleno de energía. Ahora que he superado esa etapa con el Arsenal, me ha dado la confianza de que podemos venir aquí y lograr grandes cosas también”, aseguró Rice.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de InglaterraDeclan RiceArsenalEstados UnidosSelección de Croacia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Instituto Nacional suspende las clases de la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central

    Irán señala que defenderá su “independencia, dignidad e integridad territorial” a pesar de las amenazas de Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Corea del Sur le remonta con justicia a República Checa y debuta con el pie derecho en el Mundial

    Corea del Sur le remonta con justicia a República Checa y debuta con el pie derecho en el Mundial

    2.
    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

    3.
    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    4.
    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    5.
    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    6.
    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    “Lo espera Universidad de Chile”: en España publican las condiciones para que Alexis Sánchez siga en el Sevilla

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Instituto Nacional suspende las clases de la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo
    Chile

    Instituto Nacional suspende las clases de la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno descarta mesa técnica con la oposición para abordar la megarreforma

    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%
    Negocios

    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    El Ipsa sube acotadamente en primeros tres meses del gobierno de Kast, influido por el contexto internacional

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer
    Tendencias

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central

    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo
    El Deportivo

    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

    La torre que tambalea en San Antonio: la ‘ausencia’ de Wembanyama en la turbulenta final de los Spurs ante los Knicks

    Milovan Kegevic, nuevo presidente de la Fetech: “Falta una conversación con Nicolás Massú y ahí vamos a sacar conclusiones”

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado
    Mundo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Irán señala que defenderá su “independencia, dignidad e integridad territorial” a pesar de las amenazas de Estados Unidos

    Egipto pide a Estados Unidos e Irán “aprovechar la oportunidad” para lograr un acuerdo para “poner fin a la guerra”

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas