“Mi mamá me retó”: la divertida anécdota del inglés Declan Rice en medio del calor que azota a la Copa del Mundo

Las altas temperaturas que azotan a Norteamérica en esta época del año han sido una de las dificultades para esta Copa del Mundo 2026. Una edición que esta temporada ha agregado un nuevo conveniente, después de que los meteorólogos anunciaran un verano más abrasador de lo normal, sobre todo, en Estados Unidos, debido al fenómeno de El Niño, que provoca fluctuaciones erráticas en el clima.

Situación que se ha confirmado como una de las grandes advertencias de los organizadores para las selecciones participantes. Especialmente, para aquellos países que viven más cerca de los extremos polares, poco acostumbrados a un calor tan constante.

En ese escenario, lo jugadores de las 48 naciones viajaron varios días antes de que comenzara el torneo que coorganizan los tres países de América del Norte, siempre con el fin de aclimatarse a las altas temperaturas de esa zona del planeta.

Así ha ocurrido, por ejemplo, para la selección de Inglaterra, uno de los grandes favoritos para conseguir el título. Selección que no levanta la copa desde hace sesenta años, su único primer puesto, conseguido en el Mundial que organizaron tras vencer a Alemania en la final.

El equipo de los Tres Leones, por ejemplo, llegó hasta Arlington en el estado de Texas, donde el equipo isleño comienza su participación en el Mundial contra Croacia, el próximo 17 de junio. Uno de los sectores que precisamente, se han visto complicados por temperaturas que han alcanzado los 36° esta semana. Además, se espera que haga aún más calor a medida que avance el torneo.

La “complicación” de Rice

En medio de la concentración británica, el mediocampista Declan Rice abordó el tema de las dificultades climáticas. En ese sentido, el futbolista de Arsenal aseguró que sus compañeros todavía se están acostumbrando al calor.

Asimismo, entre risas, el potente volante de 27 años que jugara por las selecciones menores de la República de Irlanda relató los problemas familiares que ha representado este ambiente. Sobre todo, después de presentarse a una sesión de fotos del Mundial.

En las imágenes, el exjugador de West Ham United lucía con el rostro notablemente rosado. Incluso, los propios aficionados en las redes sociales se burlaron de su rostro rojo, además de la marca del bronceado que dejaba la correa de su reloj.

“Sinceramente, el primer día que vinimos, lo único que nos costó fue acostumbrarnos al calor. Todo el mundo ha visto esas fotos; salí rojo como un tomate en esa sesión fotográfica. Incluso, mi mamá me retó mucho, me estaba matando, después de ver las imágenes”, dijo entre risas el inglés tras la pregunta de la cadena BBC.

Asimismo, agregó que “viniendo de Inglaterra, donde hace calor y frío a la vez, con todo tipo de clima, llegar aquí y que siempre haga 30 grados, realmente te golpea en la cara. Uno se da cuenta que el trabajo es intenso cuando se quema con el sol”.

Consultado respecto de sus objetivos para su equipo en el torneo, el londinense declaró que haber logrado el título de la Premier con Arsenal le entrega confianza para ayudar a Inglaterra a alcanzar las fases finales del torneo.

“Me siento de maravilla. Me siento en plena forma, muy fuerte. Tuve un par de molestias durante la temporada que supe manejar muy bien con los fisioterapeutas y el entrenador, así que he llegado aquí en un muy buen momento. Me siento muy seguro. Creo que ganar la Premier League me ha dado la confianza necesaria para llegar aquí y sentirme lleno de energía. Ahora que he superado esa etapa con el Arsenal, me ha dado la confianza de que podemos venir aquí y lograr grandes cosas también”, aseguró Rice.