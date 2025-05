El camarín de Colo Colo le quita el piso: las señales que evidencian la distancia entre los jugadores y Jorge Almirón

“Es máquina”. La expresión es de Arturo Vidal. El Rey la pronuncia en su canal en Twitch el 6 de enero de 2024, tres días después de que se concretara el arribo de Jorge Almirón a Colo Colo. El estratega llegaba precedido de la final de la Copa Libertadores que había alcanzado con Boca Juniors, un aval más que suficiente de una categoría que también había seducido a la dirigencia, que llegó a comparar su llegada con la de Mirko Jozic, el entrenador que condujo al Cacique a los tres títulos internacionales que luce: la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana.

Terminado el partido frente a Ñublense, en el que la reacción que tuvo en la segunda etapa le alcanzó al Cacique para igualar el marcador después de estar 0-2 en el marcador, Vidal, quien nunca elude el contacto con los medios de comunicación, esta vez apuró el paso. Lo mismo hicieron casi todos sus compañeros. Esteban Pavez había salido antes del estadio. El capitán fue sustituido en el entretiempo. Almirón, por cierto, tampoco pasó por la sala de conferencias. Este martes, a las 15.30 horas, el directorio definirá su continuidad en el club. En caso de despedirlo, deberán negociar los US$ 3 millones que le restan por el contrato que firmó hasta diciembre del 2026.

En la zona de estacionamientos, el denominado bloque Vial dejaba en claro su postura de que Almirón continúe en el puesto. El sector afín a Aníbal Mosa es partidario de un cambio, en una extensión de las diferencias entre ambos suelen protagonizar. El club social, que tiene dos votos en el directorio, también es partidario de un cambio, siempre que no comprometa la estabilidad económica de la concesionaria, según acotan a El Deportivo. La suma de las últimas voluntades sacaría al estratega de su cargo. Este martes, en la Casa Alba, se adoptará la decisión.

Señales

El único de los jugadores que paró a respaldar al DT fue Óscar Opazo. “Qué pregunta me hacen. Respaldamos al entrenador”, sentenció el porteño. “Los principales culpables somos los jugadores. Yo, como uno de los más antiguos, creo que nos hacemos responsables. Finalmente, apuntó, otra vez hacia el periodismo. “Salieron mil noticias que tratamos de no pescar. Sabemos que Colo Colo es el más grande de Chile y vende más cuando anda mal. Hablamos entre los más grandes y cerramos filas. Hay muchos medios que sacan información falsa. No hay ningún problema con el entrenador”, insistió, sin ninguna autocrítica por el bajo rendimiento del equipo.

El respaldo tampoco se notó demasiado. En ninguno de los goles, por ejemplo, los futbolistas fueron a abrazar al entrenador, una señal que suele reflejar cohesión en momentos complejos. La distancia era inimaginable hace seis meses, cuando Colo Colo se coronaba en el Campeonato Nacional y celebraba la Supercopa. Por esos días, la cercanía era evidente.

Incluso, Claudio Aquino evitó cuadrarse públicamente al ser consultado por continuidad del DT. Poco le importó al futbolista que ambos compartan al mismo representante, el transandino Pablo del Río. “¿Sobre la continuidad de Almirón? Son temas que no me gustan hablar. Lo decidirá el club, ellos verán lo que quieren hacer. Nosotros estamos acá para aportar a Colo Colo. Tenemos que seguir trabajando, y dependerá de ellos lo que quieran hacer”, lanzó.

Jorge Almirón, en el partido ante Ñublense (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

¿Qué pasó?

Algo pasó, o varias cosas, en rigor, que se provocó un fuerte cambio en la relación entre el técnico y los jugadores. De hecho, se puede perfectamente reparar en un detalle que, a la luz de los evidentes problemas de funcionamiento que muestra una estructura que, en su mejor momento, ilusionaba con un salto de calidad mediante la llegada de refuerzos de buen nivel en puestos específicos. Sin embargo, el nuevo ciclo partió con retraso, por las diferencias entre los jugadores y la dirigencia en el cálculo de los premios correspondientes a la temporada anterior. Almirón terminó concediendo nuevos días de descanso a los jugadores en medio de las fiestas de fin de año. Los trabajos partieron el 2 de enero. El desfase, que molestó al técnico transandino, quien previó los efectos que podría generar en el rendimiento futuro de su escuadra, es uno de los elementos que está sobre la mesa en momentos inesperadamente complejos.

No fue el único contratiempo vinculado al ámbito físico, aunque este también puede vincularse al ámbito disciplinario. El Deportivo reveló el sobrepeso de Brayan Cortés como una de las causas que explican la baja en el rendimiento que experimenta el iquiqueño quien, además, es el arquero de la Selección. Aún así, hubo partidos en los que el nortino jugó igual, lo que abrió otro flanco: el enojo de Fernando de Paul. Tuto atajó frente a Ñublense. Además, en la interna existe molestia porque aseguran que Arturo Vidal tiene libertades con el actual entrenador por su trayectoria.

A mediados de mes, otro elemento se había asociado con la baja en el rendimiento del guardameta: la salida del sicólogo Abdón Gallardo, quien había generado un fuerte lazo con el portero y con varios jugadores del equipo.

Otro de los movimiento que se registraron a principio de temporada marcaron al DT. Su ayudante técnico Maximiliano Velázquez partió a Tigres, en México.El argentino era la mano derecha del DT y tenía una relación muy cercana con el plantel. Para muchos era “el cable a tierra” del entrenador.El sustituto fue Pablo Richetti, otro viejo conocido de Almirón.No obstante, su llegada con los jugadores no fue la misma.

Molestia manifiesta

Hay otros síntomas. “Hoy no resultó bien el esquema y hay que preguntarle al profe“, declaró Esteban Pavez, después de que los albos fueran goleados por Fortaleza, en Brasil. El volante aludía a la línea de tres defensores que dispuso el entrenador en un tono y forma inusuales para este tipo de análisis. “Está muy dolido con lo que está pasando, como estamos todos nosotros. Tuvimos tres errores en el primer tiempo y todos lo pagamos caro”, complementó, reflejando que la decepción también abarcaba a Almirón.

Sin embargo, la desconexión más pronunciada se ha producido entre el técnico y Vidal. Si el inicio tardío de la pretemporada ya había trizado el vínculo, algunas conductas del Rey durante el semestre fueron generando distancia. Además, el magnetismo que genera y la influencia que ejerce sobre sus compañeros, sobre todo los más jóvenes, se fueron transformando en una materia compleja de manejar para el entrenador. ”El equipo llega bien y con mucha rabia. Ojalá que el profe elija a los mejores porque el partido del martes es una final“, dijo el volante en la antesala del partido ante los brasileños. Nadie entendió el propósito de la última alusión.

Una última crítica que surge desde la intimidad de Macul tiene que ver con el trabajo del estratega. Las posiciones de Lucas Cepeda y Claudio Aquino llaman la atención. Al primero, zurdo, lo ha ocupado por la derecha. Al segundo, quien llegó como el mejor volante creativo del fútbol transandino, lo ha utilizado como eventual alero izquierdo.

Hay jugadores que se sienten confundidos. Le reprochan a DT que no suele utilizar las formaciones que trabaja en los entrenamientos. Hay quienes explican a partir de ahí el descalabro que termina produciéndose en los partidos y que, ciertamente, tiene al entrenador en la cuerda floja.