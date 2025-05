La crisis sacude a Colo Colo: “El equipo no funciona y los refuerzos no responden; el centenario ha sido penoso”

Colo Colo está lejos de pasar por el momento idóneo para festejar el año de su centenario. Al contrario, el Cacique está en una profunda crisis. El cuadro albo cayó por segunda vez en una semana contra Deportes Limache, aunque en esta oportunidad fue una estrepitosa goleada por 4-1 que significó su eliminación de la Copa Chile. Este martes, frente a Racing, en Avellaneda, buscarán el milagro para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Lo cierto es que el futuro de Almirón está en entre dicho. A pesar de que el técnico descartó alguna posibilidad de renuncia, en Blanco y Negro ya analizan el presente del club. “Hay que tener personalidad para salir de esto, para salir de este momento. Y no, no estoy para pensar en eso ahora. Estoy dolido por mis jugadores. Me duele porque los vi sufrir y no me gusta verlos así. Es lo único que me importa. Después, lo demás, no sé, no depende de mí. Ya tengo mucho tiempo en esto y me duele, pero no soy de huir. Yo no voy a tomar la decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente. No depende de mí eso”, señaló el estratega en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Limache.

No obstante, la concesionaria alba analiza el futuro de Almirón. “Lo único que puedo decir es que me da mucha vergüenza. Hay que darle una explicación al hincha. Estamos choqueados, obvio. Es muy triste lo que está pasando. La hinchada que tenga paciencia. Vamos a tener que conversar a ver qué decisiones tomamos”, aseguró, el vicepresidente Eduardo Loyola.

El presidente Aníbal Mosa también se refirió al complejo momento del Cacique. “No lo sé… no creo. Nosotros hicimos un equipo para competir. No se están dando las cosas, pero creemos que el equipo lo va a sacar adelante. Tenemos jugadores y un cuerpo técnico con jerarquía. En estos momentos duros y complicados es donde más tiene que estar unida la institución”, señaló.

Jorge Almirón fue increpado por fanáticos albos por el presente de Colo Colo, aunque descartó renunciar. Foto: Aton Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los cuestionamientos a Almirón

Gabriel Mendoza lamentó el problemático presente que vive Colo Colo justo en la temporada en la que el club cumplió 100 años desde su fundación. "Es un centenario triste, penoso y de mucha frustración. Tendría que haber sido una fiesta en todo ámbito y se juntaron cosas lamentables para la institución como la muerte de estos niños, como la barra presionando y amenazando a jugadores del plantel, donde hubo una pelea entre dirigentes. Es una suma de estos actos que hacen que el centenario no haya sido un festejo ni una alegría sino que haya sido penoso y lamentable. Todo después chorrea al equipo, en el funcionamiento del equipo", señala el Coca en conversación con El Deportivo.

“El equipo no funciona, los refuerzos no son los esperados, perdemos con un equipo, sin desmerecerlo, pero que con lo mínimo nos pasan por encima y más encima nos golean. De hecho, Limache nos gana dos veces y nos hace pasar vergüenza deportiva y lamentablemente el equipo no se ve con nada que pueda sobreponerse a todos estos hechos que se han vivido en lo deportivo”, continua.

El referente y otrora lateral albo también cuestiona las dolorosas derrotas que ha sufrido el Cacique. “Uno puede perder de diferentes formas, pero de la forma que está perdiendo Colo Colo, eso es lo que molesta. Sin garra, sin querer revertir un resultado. Por último, pierde luchando como está acostumbrado Colo Colo siempre, pegando, pero no tan fácil ni demostrando como que te importa poco. De hecho, en el empate a uno de Cepeda, yo dije: ‘¿qué pasa?’ Uno no vive la interna, pero debe haber problemas, porque no lo celebró, no se juntaron, fue como que estaban enojados con ellos mismos, con el equipo. En realidad no se sabe y eso traspasa a lo que es el hincha", indicó.

Mendoza tampoco ve posible una renuncia de Almirón. “Yo creo que ningún técnico te va a renunciar, sobre todo en un equipo grande como Colo Colo. No va a renunciar, sino que va a esperar, a lo mejor, decisiones dirigenciales. Ningún técnico va a abandonar el barco así como así, sobre todo por las condiciones que están, pero todo va a depender del resultado el martes frente a Racing. Estamos mal en la tabla, no creo que vivamos la pesadilla del descenso nuevamente, estoy completamente seguro que no va a ser así, pero si el martes perdemos ya no clasificamos ni a Copa Sudamericana. Las lucas que se están perdiendo van a ser insostenible tanto para la dirigencia como para el mismo plantel, porque no se recibe plata por entrada, no se va a hacer plata por ningún lado, y eso va a ser una crisis total para lo que es la institución", aseveró.

Complicado manejo

Eso sí, el exlateral cuestionó la forma en que Almirón ha llevado la crisis del Cacique. “En la conformación del equipo se ve un poco nublado con cambios, con cambios de jugadores, con colocar a uno, colocar a otro, eso desordena y le da desconfianza al mismo plantel. Toda esta sumatoria de cosas hace que después en lo deportivo nos veamos mal como lo estamos viendo ahora. Cuando el plantel tiene la sensación de que todo está nublado, de que no se toman buenas decisiones, que no se toman las decisiones correctas; hace que el equipo dude y que los mismos jugadores no se sientan con la confianza necesaria. Y eso también depende mucho de lo que es la mano del técnico”, sentencia.

Por su parte, Esteban Paredes cree en que el DT debe echar mano. “Hay un momento muy malo, creo que ya lo dijo el capitán, tocó fondo. Almirón va a tener que ir a ver las piezas para reencontrarse con un esquema o con otro esquema para que así salga adelante”, expresó.

La leyenda alba apuesta por la continuidad de Almirón. “Yo creo que sí, el año pasado lo hizo bien, llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, salió campeón del torneo nacional, así que no, yo pienso que tiene que seguir”, dijo junto con distribuir las responsabilidades. “Los jugadores también tienen culpa”, remató.