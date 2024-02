A fondo con Santiago Ford: “En las calles la gente me reconoce y no solo me piden fotos, sino que me dan las gracias”

Santiago 2023 cambió para siempre la vida de muchos atletas chilenos. Los focos del mega evento que se desarrolló en la capital sirvieron de vitrina y conexión para aquellos deportistas que destacaron a nivel continental.

Dentro de ese grupo, no hay dudas, que Santiago Ford (26) destaca. El atleta chileno, nacido en Cuba, cautivó al país por su historia de superación y rendimiento extraordinario en la prueba del decatlón. Frente a un Estadio Nacional repleto, no solo se colgó el oro, sino que también dejó grabado su nombre en el colectivo nacional, pese a ser un desconocido para la mayoría antes de que arrancaran los Juegos.

Su logro provocó que su historia comenzara a masificarse en el país. Ahí fue cuando la gente descubrió que Santiago era mucho más que un simple atleta. Llegó desde Cuba a Chile en 2018, tras una odisea donde tuvo que atravesar la selva de Brasil, resistir malos tratos de la policía peruana y atravesar el desierto en un tren que cruzaba desde Tacna a Arica. En Santiago partió trabajando como guardia nocturno.

Santiago Ford junto a Claudio Orrego.

Ya en 2022 su historia comenzó a cambiar. Por su título de profesor de Educación Física encontró trabajo en el Colegio San Benito, donde hace de profesor. Un año después, y solo nueve meses antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos, el presidente Gabriel Boric le dio la nacionalidad por gracia, lo que le permitió estar en el evento.

“Fue un año súper completo en términos generales, pero ahora seguimos con los pies sobre la tierra, con miras a los Juegos Olímpicos”, comienza relatando Ford a La Tercera. La entrevista se da en el segundo piso de la ex Intendencia Metropolitana, donde el atleta acaba de anunciar junto al Gobernador, Claudio Orrego, una fuerte inversión del Gobierno Regional para equipamiento deportivo. Es claro en resaltar la importancia de estas medidas para potenciar el desarrollo de la disciplina. Además, cuenta los detalles de su trabajo y su paso por el país. “Me he sentido súper acogido con el pueblo chileno de manera en general”, resalta.

¿Cuál es el camino para estar en París 2024?

La idea es clasificar por ranking, porque en mi caso no he tenido el tiempo para hacer la marca mínima que se pide, ya que apenas me dieron hace un año la nacionalidad. Entonces, mi prioridad está muy fuerte a nivel mundial. Actualmente, por ranking van 23 o 24 atletas y yo estoy en el 23, entonces necesito seguir preparándome y competir. Ya partimos hace unos días en Bolivia con el Sudamericano, donde terminé en tercer lugar. Tengo una prueba importante en abril y después el Iberoamericano en Brasil. Creo que podemos aprovechar bien esas dos oportunidades, más el campeonato nacional, para afirmarnos bien de cara a los Juegos Olímpicos.

¿Se hace muy difícil complementar eso con la vida familiar y el trabajo?

Obviamente es difícil, pero ayuda tener un buen equipo, que tu familia te apoye en todos los sentidos. Yo creo que partiendo desde ahí se hace todo un poco más fácil. El trabajo es necesario, porque para tener una familia hay que mantenerla, pero no lo veo tampoco como una presión. Yo disfruto lo que hago, lo amo, por eso lo estoy haciendo, obviamente.

¿Cuál fue el momento o el cambio que hizo en su carrera para alcanzar estos logros?

Yo estoy practicando atletismo desde los siete años, ya desde los 15 a nivel profesional. Yo creo que el cambio más fuerte es la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Solamente el pensar que sí se puede ya te quita un peso de encima, en cuanto a presión. Disfrutar el proceso, confiar en tus seres queridos, en tus entrenadores, en las personas que te están apoyando, en tu familia. Cuando estás centrado en algo y luchas por eso, tarde o temprano el resultado va a salir.

Santiago 2023 fue un evento donde el atletismo chileno brilló… ¿Cómo ha visto esa alza en el rendimiento?

Fue un año muy completo para el atletismo chileno, ya que en el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se realizó en Brasil también fue un súper mega evento para el deporte chileno. Hace muchos años que Chile no quedaba en el Top 3 de Sudamérica, tanto en hombres como en mujeres y mixto. Yo creo que ahí se vio un gran auge. Tenemos buenos chicos, buenos atletas, jóvenes, sobre todo, que es lo más importante. Tienen un potencial increíble y yo creo que el atletismo va a seguir subiendo y dando buenos resultados.

Santiago Ford celebra su consagración en el decatlón. Foto: Heuler Andrey/Santiago 2023 vía Photosport

También en los Juegos se produjeron las denuncias de Berdine Restrepo y Poulette Cardoch… ¿Qué le parece lo ocurrido con aquella situación?

Yo no tuve alcance para estar adentro o para conocer el caso en lo profundo, porque en ese momento yo ya había terminado mi prueba, estaba en las gradas, disfrutando. Lo único que te puedo decir es que eso que sucedió, que no debería haber sucedido, no manchó la reputación del atletismo. No se marcó en un aspecto negativo, de cierta manera, porque la actuación del atletismo en 2023 fue increíble.

¿Ha vivido algo así en el país? ¿Algún episodio de discriminación?

En mi caso no he tenido ningún tipo de problema de racismo, al contrario, he tenido apoyo general de todos y de todas. Me he sentido súper acogido acá con el deporte, con mis amistades, con el pueblo chileno de manera en general.

¿Qué le sigue llamando la atención de Chile?

El apoyo que recibí desde el minuto cero cuando entré al Estadio Nacional, ese 30 de octubre. Fue increíble. La verdad, no lo esperaba. En las calles, la gente me reconoce y no solo me piden fotos, sino que me dan las gracias. Eso igual es importante; que te den las gracias por representar a Chile, por confiar sin conocerte, es un punto de inflexión súper motivador.

Lleva cinco años en Chile, ¿Cómo ve su vida en cinco años más? ¿Cómo se proyecta?

Quiero seguir preparándome profesionalmente y como persona, para seguir creciendo. Siento que todavía puedo disfrutar de estos Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Posterior a eso, me gustaría en algún futuro tener mi propio club de atletismo. Me gusta enseñar a los niños, entonces, a lo mejor en un futuro, no sé si ser entrenador o tener mi propio club de atletismo, de decatlón, acá. Creo que hay mucho potencial en Chile, muchos niños buenos que solamente necesitan ese apoyo, ese chip, para seguir adelante.