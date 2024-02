Joaquín Niemann se mantiene en el liderato en Mayakoba y va por su primer título en el LIV Golf

Joaquín Niemann vuelve a brillar en Mayakoba. Luego de su histórica jornada inicial, este viernes, el nacional tuvo un sábado consagratorio y se consolida en el liderato de la primera competencia anual del LIV Golf. Llega a la última jornada como el favorito a adjudicarse el certamen, con una tarjeta de -13, superando al sudafricano Dean Burmester, que acumula -9, y al español John Ram, con el mismo número.

El golfista nacional tuvo cuatro birdies y dos bogeys. Su más cercano perseguidor en esta ocasión tuvo una gran jornada, con siete birdies, pero no fue suficiente para alcanzar al chileno.

De esta forma ratifica que llega en un gran momento al comienzo de la liga en que compite. En diciembre de 2023 ganó el Abierto de Australia y hace algunas semanas fue cuarto en el Dubai Dessert Classic. Hasta ahora, Niemann no ha podido sumar victorias individuales en el LIV. Sin embargo, en conversación con La Tercera adelantaba que este año espera afianzarse en el circuito de fondos saudíes. “Creo que me agarró un poco chico y son tantas prioridades que he estado tratando de ordenarme, además de varias cosas personales. Pero creo que ya sé más o menos para donde va la dirección en la que quiero ir. Esta es la mentalidad que tengo ahora. Trabajar duro que hasta que los resultados aparezcan”, dijo.

Niemann quiere romper su sequía de títulos en el LIV Golf. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

De conseguir el trofeo este domingo, el de Talagante le pondría un broche de oro a su paso por México que ya quedó para siempre en los registros del golf. Esto porque los 59 golpes conseguidos en la primera ronda es la segunda tarjeta más baja entre los profesionales y entra dentro del selecto grupo de 21 golfistas que han logrado bajar de los 60 golpes las ligas más importantes.

El equipo liderando

Mito Pereira también compite en México. El nacido en Pirque, que en la temporada pasada concluyo más arriba que Niemann en la clasificación anual, no ha tenido un buen certamen. Figura en el puesto 46°, con una tarjeta de +5. Tuvo cuatro bogeys que no le permitieron escalar en la tabla.

“El formato en equipo es muy atractivo, es la primera vez que se juega así un tour. A la gente le gusta el deporte en equipo y a nosotros también. Es muy entretenido tener a un grupo más cercano, así que a mí me gusta mucho el formato”, decía Pereira a este medio tras la conclusión del LIV Golf 2023. Y claro, pese la negativa exhibición de Mito, el Torque GC de los chilenos es líder en la lista grupal.

El colombiano Sebastián Muñoz culminó en el octavo lugar, con cuatro birdies y tres bogeys. Mientras que en la posición T46 aparece el mexicano Carlos Ortiz, quien se sumó este año a la escuadra de los latinos. El deportista azteca es la última incorporación que los capitaneados por Niemann incorporaron, llega luego de haber competido junto a Fireballs en el curso anterior. “Estoy muy contento, hemos encajado perfectamente. Siempre he sido muy cercano a mis nuevos compañeros; hemos viajado y nos hemos ido de vacaciones juntos. Ahora es oficial y estoy muy ilusionado por la temporada que tenemos por delante”, señalaba previo al certamen en Mayakoba.

Récord en India

El golf chileno tiene ha tenido un gran fin de semana. A menos de 24 horas de lo hecho por de Niemann, Matías Domínguez logró la marca de 59 golpes en India.

El nacional compite en la Pre-Qualy III de la Q-School del Tour Profesional, en la ciudad de Jamshedpur. Lo hecho se posiciona como la ronda más baja en la historia de este certamen (-12). La cifra le sirvió para avanzar a la ronda final de la qualy.