“Un fracaso, no supo gestionar el plantel”: prensa uruguaya destroza a Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste en el Preolímpico

Marcelo Bielsa. (Foto: Gentileza Selección de Uruguay)

La selección de Uruguay sub 23 no logró pelear por la clasificación a los JJ.OO de París 2024 tras quedar cuarta de su grupo, algo que hizo molestar a la prensa charrúa, quienes no dudaron en criticar al entrenador transandino.