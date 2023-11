La emoción de Santiago Ford tras ganar la medalla de oro: “Gracias Chile, gracias por la oportunidad de estar acá”

Un emocionado Santiago Ford se acerca a la zona de prensa y quiere dar las gracias. El chileno-cubano que acababa de obtener la medalla de oro en el Decatlón de los Juegos Panamericanos, sólo tiene palabras de gratitud para el país que lo acoge y las miles de personas que le cantan el Himno Nacional en el coloso de Ñuñoa.

“Gracias Chile. Gracias por la oportunidad de estar acá...Ellos (los espectadores) permitieron que estuviera acá, representándolos y creo que los dejé muy felices”, fueron sus palabras más emotivas. Y razón tenía, pues el Estadio Nacional celebraba la séptima presea dorada y premiaba el esfuerzo de este hombre que salió de la isla caribeña el 2018 y este nueve de enero logró la nacionalidad por gracia en un decreto que firma el Presidente Gabriel Boric.

“Se me vino a la mente todo lo que he pasado, todo lo que tenido que hacer para llegar hasta acá, todo lo que he debido hacer para estar con ustedes disfrutando de este momento”, revela Ford. Y no era para menos, pues tuvo diversos trabajos para poder sobrevivir en nuestro país y junto a ello, entrenar para la prueba que finalmente gana.

“También se me vino a la mente mi familia, mis padres que están del otro lado (de la pantalla) y que hace cinco años y medio que no los veo. Mi polola, mi hijo y la gente que me ha apoyado desde el primer momento, pero sobre todo mis entrenadores y mi equipo de trabajo”, continúa su retórica el atleta.

El mismo que comenzó a pavimentar su victoria gracias a los 14.58 segundos que se demoró en completar los 110 metros vallas y que luego ratifica en el lanzamiento de la jabalina y los1500 metros planos. Y una vez conseguida la gloria, no desea que se quede en una sola persona, sino en todas aquellas que lo ayudaron a subirse al podio de Santiago 2023.

“Es difícil decir un nombre ahora para dedicarle la medalla, tiene muchos y se me pongo a mencionarlos ahora, no voy a terminar. Está mi esposa, está mi hijo, están mis padres al otro lado de la pantalla, están mis entrenadores, que desde el minuto cero han estado conmigo, por lo que decir un nombre específico sería muy difícil ahora mismo”, concluye.