La esgrimista Yolanda Muñoz rompe en llanto tras no conseguir medalla: “Me dijeron que esta era mi última opción para validar la beca”

Fue una jornada aciaga para la esgrimista chilena Yolanda Muñoz. La deportista nacional, especialista en la categoría de sable femenino, cayó por 15-14 ante la mexicana Julieta Toledo para quedar eliminada en los cuartos de final de la competencia.

No fue una derrota más, sino que un momento bisagra en su carrera. Así lo explicó entre lágrimas después de ser eliminada en la ronda de los ocho mejores de la prueba en Santiago 2023.

“Estoy super triste. Perder la medalla por un punto es terrible, porque no solo pierdo la medalla, también pierdo la beca, pierdo todo… Entonces, esta es una instancia en donde yo me avalúo como deportista, si puedo o no seguir”, dijo en medio de las lágrimas.

Y así confesó su triste realidad: “Porque ya se me acaba la beca… Pensaba en la medalla, pero también lo hacía en la beca y en mi continuidad en este deporte. A pesar de todo quiero sacar lo positivo. Es primera vez que el sable femenino chileno está en esta competencia y estar entre las primeras ocho es otra cosa”.

Asimismo, agregó que “fui la única sudamericana que se metió en cuartos de final. Así que por ese lado bien. Ahora es ver qué sigue, qué puedo hacer, un sinfín de cosas”.

Un tema burocrático que, según sus propias palabras, la puede dejar sin el mayor beneficio en su carrera deportiva. Así también reconoció que hace algunos días recibió la información de que estaba a punto de quedar sin la beca, una situación que claramente afectó su rendimiento.

“Hace tres semanas recibí un correo donde decía que esta era la última prueba que tenía para revalidar la beca. Porque yo tengo un bronce sudamericano, pero eso no me sirve”, explicó Muñoz.

Sobre las políticas deportivas del país, agregó que “lamentablemente, Chile se mide por los resultados y no por el proceso. Pero para obtener un resultado hay que evaluar el proceso. Me gustaría que, quizás, se juntara un panel de expertos para ver si los deportistas tienen proyecciones. En vez de estar como si fuésemos robots obteniendo resultados, porque el tema no es así”.

Futuro incierto

Una derrota que deja en vilo su futuro. De acuerdo con su opinión, sin el apoyo económico del Estado, a través del Sistema de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento, es muy incierta la posibilidad de que pueda continuar en la elite del deporte.

“Ahora tengo que evaluar si puedo seguir, porque ya tengo 28 años, entonces el Proddar es un sustento económico que me permite entrenar tranquila. Tengo que ver si sigo hasta el Preolímpico que es en abril del próximo año. Debo evaluar muchas cosas, ahora tengo la cabeza revuelta con situaciones mezcladas. No podría decir ahora qué voy a hacer”, señaló la esgrimista, muy afectada por lo que ocurrió en el Centro de Deportes Preolímpico.