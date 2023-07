Entre la esgrima y la psicología: Jorge Valderrama afila su espada para hacer historia en Santiago 2023

“Cuando tenía 10 años estaba inscrito en tenis de mesa en mi colegio. No era muy bueno, así que en uno de los partidos que perdí comencé a caminar viendo otras disciplinas. Con mi hermano nos quedamos viendo a unos compañeros con máscara y espada y nos gustó, así que nos inscribimos altiro”, recuerda Jorge Valderrama. “La Federación en esos años había hecho un proyecto para llevar la esgrima a algunos colegios. Afortunadamente fueron al mío, el José Toribio Medina de Ñuñoa. Ahí me interesé y empecé a competir. En ese primer año no gané nada a nivel nacional, pero siempre estuve muy cerca. Eso me impulsó a enfocarme por completo en mejorar y casi dos años después gané mi primer nacional”, recuerda el joven ñuñoíno de 22 años, que, por el entusiasmo en su voz, parece haber comenzado a revivir mentalmente esa época inicial.

Ese primer logro lo hizo pasar a ser parte del Club de Esgrima Scaramouche, al que actualmente pertenece. Su crecimiento lo llevó a los pocos años a la selección chilena, con la que empezó a competir internacionalmente.

“A los 15 años, en el Centro de Alto Rendimiento Olímpico, empecé a entrenar con el equipo chileno y comencé a tener como referente a Paris Inostroza. Viéndolo a él supe que había objetivos grandes, de representar al país en las competencias más grandes posibles”, señala.

Sin embargo, todo este desarrollo que parecía ir en un solo camino se vio sobresaltado con unos inesperados malos resultados, que le hicieron dudar del deporte que había elegido.

“Entre 20217 y 2021 viví momentos muy difíciles, pensé en abandonar todo”

Es sabido que el proceso de transición desde categorías infantiles a juveniles y posteriormente a etapa profesional está cargado de desafíos, que, en muchas ocasiones, terminan por provocar el abandono de la disciplina.

En el caso de Jorge, una serie de malos resultados socavaron su confianza al punto de perder las energías que lo habían llevado meteóricamente de practicar junto a sus amigos en el taller de su colegio a representar a Chile en diversas capitales del mundo.

“El 2017 fue un año muy duro para mí. Tuve una serie de malos resultados que me afectaron mucho, me hicieron cuestionar cosas como, para qué entreno tanto, quizás no soy tan bueno, etc. Me planteé dejar de competir, porque terminaba destruido al ver tan lejano a los triunfos”, cuenta el deportista.

“Después vino la pandemia y fue difícil encontrar motivación. Me sentía en un hoyo de desmotivación, afortunadamente hubo personas al lado que me ayudaron mucho. Fui creciendo un poco y pasó algo clave, le perdí el prejuicio al trabajo de la sicología. Empecé a trabajar con un especialista y salí adelante”, explica el próximo representante de Chile en los Panamericanos Santiago 2023.

“Conocer la relevancia de la parte mental fue clave. El año pasado tuve otro bajón de rendimiento, pero lo usé a mi favor. Trabajé con convicción, porque tenía una meta clara, y la sigo teniendo, que es obtener una medalla en los panamericanos”, asegura.

Entre el centro de entrenamientos y la Universidad Andrés Bello

Su convicción sobre la relevancia del aspecto sicológico fue tal, que en 2021 Jorge Valderrama decidió entrar a la universidad a estudiar sicología.

“Supe que la Universidad Andrés Bello tenía programas especiales para los deportistas y me motivé a entrar y ha sido la mejor decisión. Es difícil compatibilizar, pero tengo el apoyo de los profesores, de mis compañeros. Es una universidad especializada en deportistas, así que me ha servido mucho”, relata el estudiante de tercer año.

Hoy en día, a solo meses de representar a Chile en Santiago 2023 en la modalidad de espada, el joven de 22 años tiene claro a donde apuntar, con la misma calma con que se pone su chaquetilla de esgrima para comenzar un nuevo entrenamiento.

“En estos años he aprendido que el esfuerzo tiene que estar dirigido a un objetivo, y el que tengo ahora es claro. Sé que como equipo estamos fuertes y podemos dar una alegría muy grande, por eso trabajo pensando en obtener una medalla de oro”, dice confiado, sin dejar ese tono cuidadoso de alguien muy reflexivo.

“Me gusta hacer lo que hago, amo representar a Chile y por eso estoy dispuesto a seguir haciendo esfuerzos”, resume, al mismo tiempo que recalca la importancia del apoyo de su entorno y de la fortaleza mental.

“No podría hacer todo lo que hago si no fuera por el apoyo de mi familia, de mi club y de la Andrés Bello. Y si tengo que darle un mensaje a los más jóvenes, es que sigan su propósito. Cuando estamos convencidos, siempre podemos encontrar los espacios para que nos apoyen”, aconseja el joven ñuñoíno, que saldrá a defender el escudo nacional entre octubre y noviembre de este año.

El deportista, no solo espera dejar como legado una histórica medalla, tal como lo ha hecho su referente, Paris Inostroza, sino que también piensa en ayudar a los futuros exponentes nacionales de distintas disciplinas.

“Todo lo que estoy aprendiendo en la universidad espero poder llevarlo al campo deportivo. La sicología es una dimensión súper importante en el desarrollo de un deportista, por eso mis estudios me los tomo con la misma seriedad que mis entrenamientos”, asegura el estudiante UNAB.

“La Andrés Bello me respalda y yo quiero responder, para en un futuro ayudar a los jóvenes como yo, que en algún momento van a pasar por periodos complicados”, sostiene, con la misma precisión que lo llevó a obtener la medalla de oro en los Panamericanos Juniors de Cali 2021.

Un espíritu inclaudicable y una convicción propia de alguien con un objetivo definido hacen de Jorge Valderrama uno de los exponentes jóvenes que mayor optimismo provoca en el Team Chile.