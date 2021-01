Salud, plata y maternidad: siete claves para entender la nueva beca Proddar

1. Aporte adicional en salud y jubilación

Tras meses de reuniones con la mayoría de los actores implicados en el alto rendimiento nacional, se determinó que el aporte que más requerían los deportistas tenía que ver con la previsión de salud y jubilación, una demanda histórica. Por eso, la nueva beca Proddar entregará un aporte adicional de hasta un 7% del total del beneficio en salud y hasta un 10% para la jubilación. “Les pagamos el monto adicional y es el propio deportista, como ser independiente, quien pagará ese dinero a salud y a su jubilación”, explica Vial.

2. La beca no es un sueldo

“La Ley establece, para todos los efectos, que la beca no constituye renta”, asegura Vial. Pese a que la modificación establece la garantía de seguridad social, el beneficio en sí sigue considerándose un aporte. “Eso quiere decir que no se pagan impuestos por recibirlo, ni es una relación propiamente laboral”, asegura.

3. Protección a la maternidad

Fue una de las primeras discusiones en resolverse, dada la urgencia en el tema y la necesidad de las madres deportistas de poder estar con sus hijos, además de cumplir su rol de deportista de alto rendimiento.

“Cuando la deportista presente un examen que diga que está embarazada, va a notificar en la plataforma esta situación y nosotros de inmediato aplicaremos las garantías”, explica Vial. El beneficio considera todo el tiempo de embarazo, pero además, una vez nazca el bebé, la deportista tendrá su beca protegida durante un año y 84 días beca.

Para ello, “la deportista deberá enviar una planificación para reincorporarse al alto rendimiento, salvo en caso que su hijo tenga una enfermedad grave o falencia alimentaria dentro del primer año. En ese caso, se deja de insistir en el retorno y esperaremos hasta cuando el bebé cumpla un año”.

4. Menos burocracia

Fue uno de los puntos fundamentales en la modificación, pues hasta hoy el sistema de administración de la beca consideraba distintas instancias antes de entregar una respuesta a los deportistas. Ahora, se prepara una nueva plataforma digital, para agilizar los trámites.

“Antes, el deportista informaba a la Federación, ellos a nosotros, nosotros armábamos un panel técnico que se reunía solo dos veces al mes y de ese panel emitíamos un oficio para el deportista. Eso era muy engorroso. Ahora, con la plataforma, eso será mucho más rápido”, recalca Vial.

5. Aumento del monto en las becas

“Este decreto tiene dos partes. Una es el decreto en sí y la otra está en los montos por logros, que estarán establecidos en una resolución complementaria”, explica Vial. Este será un punto fundamental y aunque aún se discute, sí se asume que los montos que entregará la beca de ahora en adelante aumentarán, sin contar con el adicional por salud y jubilación.

6. Flexibilidad para los paralímpicos

Es común que en el mundo paralímpico sus deportistas varíen de una disciplina a otra dentro de un ciclo olímpico. Sin embargo, en el reglamento actual esa decisión no era permitida, por lo que ahora esto estará sujeto a requisitos más flexibles. “Esto estará sujeto a evaluación técnica. Es decir, si el deportista se cambia a una prueba en que no tenga muchas posibilidades de destacar, muy probablemente no se aceptará su cambio”.

7. Modificación en los deportes colectivos

También habrá un aumento de los montos específicos a los deportes de equipo. “Actualmente, el decreto establece cuatro categorías para el mundo colectivo y siete para el individual, pero ahora eso se igualará”, dice Vial. Y aunque deja en claro que los montos no serán iguales entre ambos tipos de disciplinas, sí se le dio un enfásis especial al aumento de recursos para los deportes de equipo.

“Entendemos que existe una fundamental participación del head coach o el entrenador nacional, que es el que decide quién entra o sale de una selección. Nosotros tomamos muchas referencias de lo que él nos pueda aportar, por lo que la comunicación será muy fluida con él, ya que nosotros le pagamos a quienes representen a Chile en el plano deportivo, pero si eso deja de ocurrir ya no tiene sentido entregar ese aporte”