La pena de Tomás González: “El mundo del deporte es, si no abiertamente homofóbico, muy tradicional”

Tomás González se convirtió en una leyenda del deporte chileno al llevar la gimnasia al más alto nivel, siendo sus puntos más altos los dos cuartos lugares en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Hoy, mientras planea regresar a las pistas, ha incursionado en otras actividades, como la escritura, y desde ahí reveló su homosexualidad y poco a poco ha ido relatando las dificultades y temores que vivió antes de hacer pública su orientación sexual.

“En Chile, el progreso ha llegado más tarde que en otros países, incluso en Latinoamérica, por no hablar de Europa. Nuestra sociedad aún es muy tradicional. Muchas de las grandes corporaciones que impulsan la economía aquí también son muy conservadoras. Eso dificulta las cosas”, comenzó señalando en una entrevista que brindó al sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

Dentro de sus confesiones, el gimnasta lamentó cómo el mundo del alto rendimiento aborda la diversidad sexual. “El mundo del deporte también es, si no abiertamente homofóbico, muy tradicional. Así que no fue fácil”, manifestó.

También contó la angustia que sintió para no revelar antes su orientación sexual. “Siempre cerré la puerta, porque sabía que, en el momento en que lo hiciera, dejaría de ser el finalista olímpico y me convertiría en ‘el atleta gay’. Me había esforzado demasiado para eso, no quería desviar la atención”, explicó.

“Recuerdo lo doloroso que fue de joven: sentir que no había luz, que la sociedad te hacía sentir ‘menos que nadie’ solo por ser quien eres”, compartió. “Así que quería demostrar que no, tu orientación sexual no define tu valor. Puedes tener éxito. Puedes prosperar. Tienes un lugar”, indicó.

El regreso

Eso sí, valoró el apoyo de su círculo para dar el paso. “Tuve la suerte de que mi familia me apoyara desde el principio. Salir del clóset fue un proceso tranquilo porque mi círculo más cercano me apoyó”, destacó.

González afirmó que no se siente un activista. “Estoy más abierto a compartir mi historia y mis experiencias, pero no es a lo que me dedico”, reconoció.

“Durante años, mis amigos me decían: ‘Tienes visibilidad, tienes una plataforma; tienes que alzar la voz’. Pero no sentía que fuera solo mi responsabilidad. Es una responsabilidad social”, complementó.

Finalmente, reconoció que prepara su regreso a las pistas. “Creo que este regreso se debe a que soy yo mismo al 100%. Antes, quizás estar encerrado en el armario me afectó más de lo que creía. Ahora me siento más lúcido, más centrado y más maduro. Sé quién soy y lo que quiero”, anunció.