    El Deportivo

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México

    El club azteca la busca una salida anticipada al defensor chileno. No obstante, no han llegada a un acuerdo en ambas partes y la tensión en las negociaciones crece.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El Club América de México le busca una salida anticipada a Igor Lichnovsky.

    Igor Lichnovsky no la pasa bien en el Club América de México. Pese a los buenos años que le entregó a la institución, con la obtención de un tricampeonato en la Liga MX, el cuadro azteca se cansó de sus constantes problemas físicos y comenzó a buscarle una salida anticipada en este 2026.

    Además de las lesiones, otro inconveniente que pone en tela de juicio su estadía es que utiliza un cupo de extranjero. En el América necesitan ocupar ese puesto en otra incorporación internacional y se ven imposibilitados con la presencia del jugador formado en Universidad de Chile. Así lo confirmó el entrenador André Jardine, en conferencia de prensa: “La reflexión que hicimos en vacaciones me llevó a la conclusión sobre que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más. A veces nos sentíamos cortos en esa función". La intención es desprenderse del zaguero criollo y así poder asegurar el fichaje del brasileño Rodrigo Dourado.

    Igor Lichnovsky dejó de ser considerado en el América de México pese a su exitoso pasado en el club. Henry Romero

    La caída libre de Igor Lichnovsky en México

    En su arribo al conjunto amarillo, Lichnovsky era uno de los puntales en la zaga, sin embargo, una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha lo dejó al margen por casi un año (entre 2024 y 2025).

    Estando fuera de la cancha, el chileno comenzó a vivir un auténtico drama en el elenco mexicano. Dejó de ser tenido en cuenta por su entrenador, perdió la pulseada con los juveniles Ramón Juárez y Miguel Vázquez y ya le han dicho públicamente que debe buscar una nueva institución que lo acoja. “Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos. No lo habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino”, declaró Jardine.

    Allí entra en juego otro conflicto, pues el oriundo de Peñaflor se declaró en rebeldía y no está dispuesto a resignar su alto sueldo. Al año, Lichnovsky recibe cerca de 11,2 millones de pesos mexicanos, que se traducen en US$ 2 millones. Es de los mejores pagados de Chile en los distintos clubes del mundo.

    Por este motivo, en el país norteamericano ya hablan de ‘conflicto laboral’ para intentar zanjar su salida. El abogado mexicano Marcelo Bee Sellares, experto en derecho Deportivo y Administrativo, detalla la complejidad de la operación: “Tiene contrato hasta el 30/06/2027 con una opción automática de renovar para el 2028. Fue excluido de Liga MX y Concachampions, entrena en Coapa sin minutos. América ofrece solo 2026 para mutuo acuerdo, pero el agente rechaza; exige pago total. Costo de rescisión 2.5M USD (50 M MXN). Sin resolución hoy”.

    Con las dudas en torno a su continuidad, y habiendo rechazado ofertas de Necaxa, Pachuca, Rayos y equipos de la MLS hace unos meses; Lichnovsky y su entorno deberán seguir negociando para llegar a un acuerdo que deje satisfecho a ambas partes. Se viven días claves para definir su futuro, donde una posible vuelta a la U también surge como una opción. Lejana eso sí, pues el jugador debe rebajar sus pretensiones económicas fuertemente si es que quiere retornar al club de sus amores.

