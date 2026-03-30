Problemas defensivos y errores que se repiten: el irregular balance de la Roja de Nicolás Córdova tras gira por Oceanía.

La gira de la selección chilena por Oceanía dejó sensaciones divididas. En sus dos partidos en el FIFA Series, el equipo dirigido por Nicolás Córdova sumó una victoria y una derrota. Esta última se produjo durante la madrugada de este lunes. Fue un categórico 4-1 ante Nueva Zelanda, resultado que reinstala las dudas sobre la capacidad competitiva de este joven plantel de la Roja.

En lo estadístico, el balance es equilibrado. Un triunfo por 4-2 ante Cabo Verde y una fea caída ante el local. Los dos equipos rivales participarán del Mundial. Sin embargo, en lo futbolístico el análisis es mucho más complejo. El equipo mostró capacidad de reacción en el primer partido, pero también evidenció problemas defensivos recurrentes en ambos duelos.

Los encuentros dejaron, además, definiciones relevantes en términos individuales. Algunos futbolistas consolidan su lugar en la estructura del técnico interino, mientras que otros retroceden en la consideración o quedaron expuestos por su rendimiento.

Pruebas y ajustes

Desde la salida de Ricardo Gareca, Córdova asumió con la misión de integrar a jugadores jóvenes. Su cargo era el de jefe de selecciones juveniles y entrenador de la Roja Sub 20. Llegó a la adulta en un contexto marcado por el último lugar en las Eliminatorias y la necesidad de reconstruir la identidad del equipo.

En ese escenario, el técnico utilizó ambos encuentros para probar variantes y observar respuestas individuales en situaciones distintas. Primero, ante un rival que quedó con un jugador menos y, luego, frente a un equipo que presionó alto y que disputó gran parte del partido con ventaja numérica.

Tras la derrota ante Nueva Zelanda, el entrenador insistió en la idea de que el marcador no altera la dirección del proceso. “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones. La derrota duele, pero sirve para crecer”, señaló.

El discurso apunta a sostener el plan de transición. No obstante, el rendimiento colectivo sigue siendo irregular, con pasajes de buen fútbol alternados con desajustes defensivos y desconcentraciones en pelota detenida.

La formación de la Roja en su caída ante Nueva Zelanda. www.photosport.cl

Nombres que se quedan

Una de las conclusiones más claras de la gira es la consolidación de Lawrence Vigouroux como arquero titular. El guardameta del Swansea jugó desde la partida en ambos encuentros y se mantiene como la principal referencia en la portería. En el primer partido tuvo intervenciones relevantes para evitar un marcador más adverso en el primer tiempo (al descanso Chile caía por 2-1). En el segundo, pese a la goleada, respondió en varias acciones.

La situación también define el escenario para los arqueros jóvenes. Thomas Gillier, por ejemplo, sigue siendo considerado una apuesta de proyección, pero sin espacio inmediato en la titularidad. “Ya llegará el momento de Thomas, tiene 21 años, empezó a jugar en la MLS hace muy poquito. Se entrena a tope, es un chico muy competitivo y no tengo dudas de que de acá a un tiempo tendrá su oportunidad”, dijo el DT.

En esa línea, Córdova le baja el perfil a la chance que de el arquero opte por defender a Argelia. “Yo hablé con él y Thomas no tiene idea del tema. Él me lo dijo, así que lo puedo decir públicamente”, enfatizó el DT.

En el análisis individual, Gonzalo Tapia aparece como el jugador que más capitalizó la fecha FIFA. El delantero anotó en los dos partidos. Mostró eficacia en el área, un atributo escaso en los últimos ciclos.

Otro de los nombres que sale fortalecido es Ben Brereton. El delantero anotó el primer gol ante Cabo Verde y volvió a ser titular en el segundo encuentro. Su situación es relevante por el contexto reciente. Tras ser cortado en la epoca de Gareca, el atacante vuelve a ser considerado como una pieza fija en el esquema.

Maximiliano Gutiérrez también dejó señales positivas. En el primer partido anotó un gol y participó en la jugada que derivó en el tercero. Su rendimiento lo posiciona como una alternativa válida en los extremos, un sector donde el equipo ha probado múltiples opciones. En el segundo encuentro comenzó en el banco, lo que refleja que aún no se instala como titular indiscutido, pero su intensidad lo mantiene en la órbita.

Los que se estancan

En el otro extremo del análisis aparece Darío Osorio. El atacante del Midtjylland es uno de los jugadores con mayor proyección dentro del proceso, pero su expulsión ante Nueva Zelanda condicionó el desarrollo del partido y marcó un retroceso en su evaluación. El delantero recibió la segunda tarjeta amarilla en el minuto 27.

Por otro lado, Gabriel Suazo continúa siendo el capitán del equipo, pero su rendimiento no ha logrado afirmarse. El problema se hizo evidente en las jugadas de balón detenido, donde el equipo recibió tres goles ante Nueva Zelanda.

El propio jugador reconoció la necesidad de corregir ese aspecto. “Nos hacen tres goles de balón parado, eso es algo que tenemos que solucionar de cara a los partidos que vienen”, señaló tras el encuentro. La capitanía lo mantiene como referente del grupo, pero su productividad sigue siendo objeto de evaluación.

El próximo amistoso está programado para junio ante Portugal. Por ahora, el balance de la gira deja definiciones en la titularidad, pero también persisten errores, falta de regularidad y un funcionamiento colectivo que aún no logra consolidarse.