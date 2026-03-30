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    ¿Eran evitables las amarillas? Las jugadas por las que Darío Osorio acabó expulsado en el partido contra Nueva Zelanda

    El volante ofensivo nacional fue titular y acabó abandonando la cancha antes de la media hora de juego en el duelo contra los All Whites.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Darío Osorio fue expulsado antes de la media hora de partido por doble amarilla. www.photosport.cl

    La Selección Chilena registró este lunes una abultada derrota contra Nueva Zelanda en un nuevo partido amistoso. La Roja terminó cayendo por 4-1 contra los All Whites que le significó al equipo nacional cortar una racha de cuatro victorias consecutivas bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.

    Una de las situaciones que acabó marcando el partido fue la temprana expulsión de Darío Osorio. El volante ofensivo no alcanzó a estar en cancha ni media hora después de recibir dos tarjetas amarillas.

    La primera llegó en los 23′ cuando terminó dándole una patada a un rival mientras intentaba presionar en la salida neozelandesa. Tres minutos más tarde, terminó perdiendo un balón en el centro de la cancha y en su afán de recuperar la pelota, acabó agarrando del hombro a un jugador rival, quien acabó en el suelo.

    Ante esta situación, el árbitro no dudó y le mostró la segunda amarilla que lo mandó a los camarines. Después de esta jugada vino el vendaval de los anfitriones que aprovecharon que el Equipo de Todos tenía un jugador menos en la cancha para encontrar los espacios y marcar diferencias en los arcos.

    La jugada de Osorio fue uno de los puntos que trató el técnico Nicolás Córdova en su análisis del encuentro.

    “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, declaró el DT.

    También dio cuenta de que “la expulsión de Darío (Osorio) condicionó el partido” y valoró el hecho de que Chile pudiera sumar experiencia en la fecha FIFA “a pesar de que puedes tener este tipo de resultados”.

    “Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”, explicó.

    Por último, señaló que “hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”.

    Ahora Córdova deberá trabajar en preparar al equipo para su próximo desafío, en junio, contra Portugal.

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