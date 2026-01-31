“Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

Vidal fue uno de los jugadores que no fue insultado. Foto: Andrés Piña/Photosport.

“Ganan cualquier plata”, “mojen la camiseta”, “Mosa, traes puros paquetes”, fueron algunas de las frases que le lanzaron los hinchas albos -que estaban en la tribuna del estadio Elías Figueroa- al plantel, al director técnico y a la plana directiva de Colo Colo.

Claro que cada una de ellas, estaba acompañada de insultos varios, algunos conocidos y otros simplemente inentendibles entre tanta expresión de descontento que captada por la cámara de RedGol. El Cacique había caído por tres goles a uno ante Deportes Limache y el camino de la delegación popular hasta camarines fue tortuosa.

Los presentes en el sector que lleva al túnel del estadio de Valparaíso no se guardaron nada y sus dardos más ácidos, en este caso los garabatos de más grueso calibre, apuntaban directamente contra el entrenador Fernando Ortiz y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. ¿Alguien se salvó? Sí, Arturo Vidal. El integrante de la Generación Dorada fue el único que no recibió reproches.

Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Las explicaciones fueron escuetas

“Es una derrota que obviamente duele. No es lo que queríamos para el arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder. Hay que trabajar y corregir, para que el próximo sábado tengamos la posibilidad de sacar un buen resultado en nuestra casa”, fue la explicación que entregó Ortiz.

En tanto, Aníbal Mosa se retiró silente. Al igual que los futbolista. Ni siquiera el capitán de la escuadra de Macul, Fernando De Paul, conversó con los medios para analizar el nefasto debut en la Liga de Primera. Sólo el autor del descuento, Maximiliano Romero, dio la cara.

“Tuvimos desatenciones defensivas. El partido obviamente que duele, muchísimo. Veníamos trabajando duro en la pretemporada. Esto sigue, es largo”, explicó el delantero argentino. El resto caminó en silencio hacia el bus que los traería de vuelta a Santiago.

Colo Colo deberá mejorar mucho si quiere lograr el objetivo que tiene para este año, ser campeón del fútbol nacional. Y tiempo tendrá, pues hay que recordar que no tendrán competencia internacional este año y sólo se dedicaran al plano local.

Por lo mismo, durante la semana, Ortiz y Mosa se reunirán para ver la posibilidad de traer un par de refuerzos más, tanto en defensa como en la zona de corte, donde perdieron a Esteban Pavez pues fue fichado por Alianza Lima. El próximo partido será ante Everton, el sábado 7 de febreros, a las 20:30 horas.

