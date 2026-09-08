Kast felicita a Meloni por récord de permanencia al frente de gobierno italiano y destaca su “solidez admirable”

Varios saludos y felicitaciones ha recibido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de batir el récord de permanencia al frente de un gobierno italiano.

El hito cobra especial relevancia en un país acostumbrado a la inestabilidad política, donde los gobiernos tienen una duración promedio de poco más de un año.

En este contexto, Meloni se ha mantenido en el poder durante 1.417 días, convirtiéndose en la primera ministra con mayor tiempo consecutivo en dicho cargo.

A esta seguidilla de saludos de mandatarios extranjeros, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, se sumó este martes el Presidente de Chile, José Antonio Kast.

Pues, ambos líderes políticos mantienen desde 2019 cercanía, cuando los dos estaban construyendo los partidos que los llevarían al poder en sus respectivos países: el Partido Republicano en el caso de Kast, y Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), en el caso de Meloni.

De ahí que se han encontrado durante estos años en diferentes espacios, pues comparten creencias y valores políticos. De hecho, en 2024 el mandatario chileno visitó Italia específicamente para conocer el modelo penitenciario del país, conocido como 41-bis, y que inspiró parte del denominado Plan Cancerbero, que el gobierno ya puso en marcha este año.

Como sea, el saludo de Kast se gestó a través de una publicación de X, en la que califica como “solidez admirable” este récord.

“No es casualidad que Giorgia Meloni sea hoy la líder que más tiempo ha permanecido como Primera Ministra en la Italia moderna. Su trabajo es consistencia, principios y saber exactamente hacia dónde se va”, se lee en el post.

“En una época donde la política se ha vuelto errática, ella ha demostrado una solidez admirable. Cuatro años de gobierno no son números en un papel: son decisiones día a día, manteniendo el rumbo sin ceder”, se agrega.

“Compartimos sus valores y respetamos su liderazgo. Desde Chile sabemos lo que significa gobernar con firmeza mientras se defienden la familia, la seguridad y la soberanía nacional. Un abrazo y compromiso de profunda amistad”, finaliza la publicación de Kast.