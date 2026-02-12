5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

La presión arterial alta, o hipertensión, es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.

A menudo no presenta síntomas evidentes, pero puede derivar en infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca e incluso deterioro cognitivo. Por eso se le conoce como un “asesino silencioso”.

Según explica un artículo en The New York Times, cada vez hay más evidencia de que este problema no afecta solo a personas mayores: también está aumentando entre adultos de mediana edad, impulsado por factores como el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés y la falta de sueño.

Frente a ese escenario, los médicos consultados por el medio coinciden en que existen medidas concretas, y en muchos casos simples, que pueden marcar una diferencia significativa.

1. Conocer tus propios números

Saber cuál es la presión arterial es el primer paso . Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa en dos cifras: la sistólica (cuando el corazón bombea) y la diastólica (cuando se relaja entre latidos).

Una presión normal es inferior a 120/80 mmHg. Superar esos valores, incluso de forma moderada, puede generar daño progresivo en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Los especialistas recomiendan medirla al menos una vez al año y hacerlo correctamente: sentado, con los pies apoyados en el suelo, el brazo a la altura del corazón y en un ambiente tranquilo.

También se sugiere controlarla en casa, ya que algunas personas presentan “hipertensión de bata blanca” en consultas médicas, lo que le eleva la presión en estos ambientes.

2. Entender el riesgo personal

La hipertensión no tiene una única causa. Puede desarrollarse por una combinación de genética y factores ambientales como el tabaquismo, el sobrepeso, el estrés crónico o la falta de descanso .

Los antecedentes familiares de infartos o accidentes cerebrovasculares aumentan el riesgo, al igual que el envejecimiento natural de las arterias.

En el caso de las mujeres, los médicos advierten que haber desarrollado hipertensión durante el embarazo es una señal de alerta que requiere seguimiento a largo plazo.

3. Seguir una alimentación saludable para el corazón

La dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) es una de las más respaldadas por la evidencia científica.

Prioriza frutas, verduras, legumbres, granos integrales y alimentos ricos en potasio , un mineral que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio y favorece la relajación de las arterias.

Reducir el consumo de sal es clave, especialmente la que proviene de alimentos ultraprocesados.

Pequeños cambios, como elegir versiones bajas en sodio o enjuagar alimentos enlatados, pueden tener un impacto real.

4. Mover el cuerpo y reducir el estrés

El ejercicio aeróbico regular, como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta, fortalece el corazón y facilita que bombee sangre con menos esfuerzo .

También ayudan los ejercicios isométricos, como las planchas o las sentadillas contra la pared.

Además, prácticas como el yoga, la meditación o la respiración consciente contribuyen a bajar el estrés, un factor estrechamente vinculado a la presión arterial elevada.

5. No temer a la medicación

En muchos casos, los cambios en el estilo de vida no son suficientes y se requiere tratamiento farmacológico.

Los médicos subrayan que existen medicamentos seguros, eficaces y accesibles , y que hoy es posible ajustar las dosis o combinarlos para minimizar efectos secundarios.

Incluso cuando se toman fármacos, mantener hábitos saludables potencia sus beneficios y mejora la salud general.

Como resume The New York Times, controlar la presión arterial no solo reduce el riesgo de eventos graves, sino que puede cambiar de forma decisiva la trayectoria de la salud a largo plazo.