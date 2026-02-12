SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial y muchas veces no presenta síntomas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    La presión arterial alta, o hipertensión, es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.

    A menudo no presenta síntomas evidentes, pero puede derivar en infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca e incluso deterioro cognitivo. Por eso se le conoce como un “asesino silencioso”.

    Según explica un artículo en The New York Times, cada vez hay más evidencia de que este problema no afecta solo a personas mayores: también está aumentando entre adultos de mediana edad, impulsado por factores como el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés y la falta de sueño.

    Frente a ese escenario, los médicos consultados por el medio coinciden en que existen medidas concretas, y en muchos casos simples, que pueden marcar una diferencia significativa.

    1. Conocer tus propios números

    Saber cuál es la presión arterial es el primer paso. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa en dos cifras: la sistólica (cuando el corazón bombea) y la diastólica (cuando se relaja entre latidos).

    Una presión normal es inferior a 120/80 mmHg. Superar esos valores, incluso de forma moderada, puede generar daño progresivo en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

    Los especialistas recomiendan medirla al menos una vez al año y hacerlo correctamente: sentado, con los pies apoyados en el suelo, el brazo a la altura del corazón y en un ambiente tranquilo.

    También se sugiere controlarla en casa, ya que algunas personas presentan “hipertensión de bata blanca” en consultas médicas, lo que le eleva la presión en estos ambientes.

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    2. Entender el riesgo personal

    La hipertensión no tiene una única causa. Puede desarrollarse por una combinación de genética y factores ambientales como el tabaquismo, el sobrepeso, el estrés crónico o la falta de descanso.

    Los antecedentes familiares de infartos o accidentes cerebrovasculares aumentan el riesgo, al igual que el envejecimiento natural de las arterias.

    En el caso de las mujeres, los médicos advierten que haber desarrollado hipertensión durante el embarazo es una señal de alerta que requiere seguimiento a largo plazo.

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    3. Seguir una alimentación saludable para el corazón

    La dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) es una de las más respaldadas por la evidencia científica.

    Prioriza frutas, verduras, legumbres, granos integrales y alimentos ricos en potasio, un mineral que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio y favorece la relajación de las arterias.

    Reducir el consumo de sal es clave, especialmente la que proviene de alimentos ultraprocesados.

    Pequeños cambios, como elegir versiones bajas en sodio o enjuagar alimentos enlatados, pueden tener un impacto real.

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos. Foto referencial: NatureMade.

    4. Mover el cuerpo y reducir el estrés

    El ejercicio aeróbico regular, como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta, fortalece el corazón y facilita que bombee sangre con menos esfuerzo.

    También ayudan los ejercicios isométricos, como las planchas o las sentadillas contra la pared.

    Además, prácticas como el yoga, la meditación o la respiración consciente contribuyen a bajar el estrés, un factor estrechamente vinculado a la presión arterial elevada.

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos la-tercera

    5. No temer a la medicación

    En muchos casos, los cambios en el estilo de vida no son suficientes y se requiere tratamiento farmacológico.

    Los médicos subrayan que existen medicamentos seguros, eficaces y accesibles, y que hoy es posible ajustar las dosis o combinarlos para minimizar efectos secundarios.

    Incluso cuando se toman fármacos, mantener hábitos saludables potencia sus beneficios y mejora la salud general.

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos Tendencias / La Tercera

    Como resume The New York Times, controlar la presión arterial no solo reduce el riesgo de eventos graves, sino que puede cambiar de forma decisiva la trayectoria de la salud a largo plazo.

    Lee también:

    Más sobre:Presión arterialHipertensiónEnfermedadesMedicinaSaludBienestarEstilo de vidaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Canadá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido a la creciente escasez de combustible

    Director de Instagram niega que las redes sociales puedan ser “clínicamente adictivas” en un juicio histórico contra Meta

    Lo más leído

    1.
    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    2.
    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    3.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    4.
    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    5.
    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Ministra Orellana critica trato del PC con Jeannette Jara: “Sus compañeros deberían tratarla con más respeto”

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos
    Tendencias

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1
    El Deportivo

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Alejandro Tabilo da el batacazo y elimina al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

    Repasa el triunfazo de Alejandro Tabilo sobre Joao Fonseca en el ATP de Buenos Aires

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”
    Cultura y entretención

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico
    Mundo

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Canadá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido a la creciente escasez de combustible

    Director de Instagram niega que las redes sociales puedan ser “clínicamente adictivas” en un juicio histórico contra Meta

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó