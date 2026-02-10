SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    La investigación siguió a familias desde los 10 meses de vida de los niños hasta los 7 años y encontró vínculos entre la co-crianza paterna e indicadores de salud.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio. Foto: Pexels

    Durante décadas, la investigación en psicología y ciencias sociales puso el foco casi exclusivo en las madres a la hora de explicar el desarrollo emocional y la salud futura de los niños.

    Sin embargo, un nuevo estudio citado por The New York Times sugiere que el rol del padre en los primeros meses de vida podría tener un impacto directo (y medible) en la salud física de sus hijos años más tarde.

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio. Foto: Pexels

    ¿Qué dice el estudio?

    La investigación, liderada por un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania y publicada recientemente en la revista Health Psychology, analizó cómo las interacciones tempranas entre padres, madres e hijos influyen en el bienestar infantil.

    Para ello, los científicos observaron interacciones tripartitas entre bebés de 10 meses y sus padres, y luego realizaron seguimientos cuando los niños tenían 2 y 7 años.

    Según el estudio, los padres que se mostraban menos atentos o sensibles durante estas primeras interacciones tendían a tener mayores dificultades en la co-crianza, ya sea retirándose o compitiendo con las madres por la atención del niño.

    ¿Qué pasó con los padres?

    A los siete años, los hijos de estos padres (menos atentos) presentaban con mayor frecuencia indicadores de mala salud cardíaca o metabólica, como inflamación elevada y altos niveles de azúcar en sangre.

    “El comportamiento de las madres no tuvo el mismo efecto”, afirmó Alp Aytuglu, investigador postdoctoral de la Facultad de Salud y Desarrollo Humano de Penn State y autor principal del estudio.

    “Por supuesto, esperábamos que la dinámica familiar, todos los miembros de la familia, padres y madres, incidieran en el desarrollo infantil, pero en este caso fueron solo los padres”, explicó.

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio. Foto: Pexels

    Los investigadores midieron marcadores biológicos como la proteína C reactiva (PCR), asociada a la inflamación, y la hemoglobina glucosilada (HbA1c), un indicador del control del azúcar en sangre.

    Estos factores están vinculados a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes y problemas cardiovasculares en la adultez.

    Para evaluar la dinámica familiar, el equipo analizó videos de 18 minutos de juegos entre madres, padres e hijos, asignando puntajes a la sensibilidad, el afecto positivo y la calidad de la co-crianza.

    “Cuando el comportamiento del padre en las interacciones entre tres personas es negativo, entonces comenzamos a ver cómo esa negatividad potencialmente se extiende a la familia y eventualmente afecta la salud del niño”, sostuvo Aytuglu.

    ¿Por qué ocurre esto?

    Una de las explicaciones propuestas es la llamada “hipótesis de la vulnerabilidad paterna”, que plantea que los padres serían especialmente sensibles a la tensión en la relación parental y podrían canalizar ese estrés de formas que impactan en todo el hogar.

    “El rol del padre puede, por lo tanto, posicionarlo de forma única como un canal para el estrés relacional”, señalan los autores.

    No obstante, los especialistas advierten cautela. Sarah Schoppe-Sullivan, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Ohio, subrayó que el estudio es correlacional y no prueba una relación causa-efecto.

    “Existe el riesgo de sobreinterpretar esto”, dijo, recordando además que la muestra estaba compuesta mayoritariamente por familias blancas, de clase media y con dos padres, lo que limita la generalización de los resultados.

    Aun así, expertos como Greg Miller, profesor de psicología en la Universidad Northwestern, destacaron el valor del trabajo.

    “Desconocemos el papel de los padres porque no los hemos estudiado”, afirmó. Para los autores, el hallazgo refuerza la importancia de promover una participación activa y temprana de los padres, incluso mediante políticas como licencias parentales más equitativas.

    Lee también:

    Más sobre:PadresPapáHijosBiologíaCienciaEstudioInvestigaciónCrianzaSaludBienestarTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    Mucho futuro, poca humanidad

    Actividad en infraestructura se recupera en el 2025, pero pierde fuerza hacia el final del año

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Lo más leído

    1.
    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    2.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    3.
    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4.
    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Servicios

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa
    Chile

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Fondo Sixth Street Partners concreta nueva venta de acciones de Latam Airlines por US$742,8 millones
    Negocios

    Fondo Sixth Street Partners concreta nueva venta de acciones de Latam Airlines por US$742,8 millones

    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    Mucho futuro, poca humanidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Cristiano Ronaldo vs. Arabia Saudita: los detalles de la “huelga” de CR7 contra el modelo de negocios del PIF

    Neven Ilic sale en defensa de Natalia Duco: “Cometió un tremendo error, pero pagó”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin
    Cultura y entretención

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Las autoridades de Gaza cifran en más de 585 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl