Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio. Foto: Pexels

Durante décadas, la investigación en psicología y ciencias sociales puso el foco casi exclusivo en las madres a la hora de explicar el desarrollo emocional y la salud futura de los niños.

Sin embargo, un nuevo estudio citado por The New York Times sugiere que el rol del padre en los primeros meses de vida podría tener un impacto directo (y medible) en la salud física de sus hijos años más tarde.

¿Qué dice el estudio?

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania y publicada recientemente en la revista Health Psychology, analizó cómo las interacciones tempranas entre padres, madres e hijos influyen en el bienestar infantil.

Para ello, los científicos observaron interacciones tripartitas entre bebés de 10 meses y sus padres, y luego realizaron seguimientos cuando los niños tenían 2 y 7 años .

Según el estudio, los padres que se mostraban menos atentos o sensibles durante estas primeras interacciones tendían a tener mayores dificultades en la co-crianza, ya sea retirándose o compitiendo con las madres por la atención del niño.

¿Qué pasó con los padres?

A los siete años, los hijos de estos padres (menos atentos) presentaban con mayor frecuencia indicadores de mala salud cardíaca o metabólica, como inflamación elevada y altos niveles de azúcar en sangre .

“El comportamiento de las madres no tuvo el mismo efecto”, afirmó Alp Aytuglu, investigador postdoctoral de la Facultad de Salud y Desarrollo Humano de Penn State y autor principal del estudio.

“Por supuesto, esperábamos que la dinámica familiar, todos los miembros de la familia, padres y madres, incidieran en el desarrollo infantil, pero en este caso fueron solo los padres ”, explicó.

Los investigadores midieron marcadores biológicos como la proteína C reactiva (PCR), asociada a la inflamación, y la hemoglobina glucosilada (HbA1c), un indicador del control del azúcar en sangre.

Estos factores están vinculados a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes y problemas cardiovasculares en la adultez.

Para evaluar la dinámica familiar, el equipo analizó videos de 18 minutos de juegos entre madres, padres e hijos, asignando puntajes a la sensibilidad, el afecto positivo y la calidad de la co-crianza.

“Cuando el comportamiento del padre en las interacciones entre tres personas es negativo, entonces comenzamos a ver cómo esa negatividad potencialmente se extiende a la familia y eventualmente afecta la salud del niño ”, sostuvo Aytuglu.

¿Por qué ocurre esto?

Una de las explicaciones propuestas es la llamada “hipótesis de la vulnerabilidad paterna”, que plantea que los padres serían especialmente sensibles a la tensión en la relación parental y podrían canalizar ese estrés de formas que impactan en todo el hogar.

“El rol del padre puede, por lo tanto, posicionarlo de forma única como un canal para el estrés relacional”, señalan los autores.

No obstante, los especialistas advierten cautela. Sarah Schoppe-Sullivan, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Ohio, subrayó que el estudio es correlacional y no prueba una relación causa-efecto .

“Existe el riesgo de sobreinterpretar esto”, dijo, recordando además que la muestra estaba compuesta mayoritariamente por familias blancas, de clase media y con dos padres, lo que limita la generalización de los resultados.

Aun así, expertos como Greg Miller, profesor de psicología en la Universidad Northwestern, destacaron el valor del trabajo.

“Desconocemos el papel de los padres porque no los hemos estudiado”, afirmó. Para los autores, el hallazgo refuerza la importancia de promover una participación activa y temprana de los padres, incluso mediante políticas como licencias parentales más equitativas.