Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia. Foto: Pexels

Durante décadas, el favoritismo de los hijos ha sido un tema incómodo, más asociado a la intuición de cada uno o la experiencia personal, que a la evidencia científica.

Sin embargo, investigaciones acumuladas en los últimos años confirman que el trato desigual hacia los hijos es mucho más común de lo que se admite y que sus efectos pueden extenderse hasta la adultez .

Así lo detalla un reportaje de The New York Times, basado en trabajos académicos realizados en Estados Unidos y Europa.

Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia. Foto: Pexels

¿Qué dice la ciencia?

De acuerdo con un estudio liderado por J. Jill Suitor, profesora de sociología en la Universidad de Purdue, EE.UU., cerca de dos tercios de los padres presentan algún grado de favoritismo hacia uno de sus hijos .

Para llegar a esta conclusión, la investigadora reclutó en 2001 a más de 500 madres con dos o más hijos adultos y les formuló preguntas indirectas, como con cuál de ellos se sentían emocionalmente más cercanas o en quién invertían más recursos.

Dos décadas después, los datos muestran que, en muchos casos, el hijo favorito se mantiene igual durante años, e incluso décadas.

¿Quiénes son los hijos favoritos?

Hay patrones que también se repiten. Las hijas y los hermanos menores tienden a recibir un trato preferencial con mayor frecuencia .

Un análisis publicado este año reveló que, durante la infancia, las niñas tenían más probabilidades de ser favorecidas por sus padres.

A esto se suman factores menos visibles, como la personalidad: los hijos percibidos como más afables y meticulosos suelen ser preferidos.

Posiblemente porque resultan “más fáciles de criar”, explicó Alex Jensen, investigador de la Universidad Brigham Young y autor del estudio.

En la adultez, el elemento decisivo no son los logros ni los fracasos, sino la afinidad valórica .

Suitor observó que los padres tendían a sentirse más cercanos a los hijos que compartían sus creencias, incluso en temas religiosos o políticos.

Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia. Foto: Pexels

¿Cómo afecta a los hijos?

Más allá de las motivaciones parentales, la ciencia subraya que lo crucial es la percepción de los hijos.

Estudios sobre salud mental indican que sentirse menos favorecido durante la infancia se asocia con mayores niveles de ansiedad y depresión , relaciones familiares más tensas y conductas de riesgo en la adolescencia, como el consumo de alcohol o fumar.

En la adultez, esa percepción sigue pesando: un estudio mostró que el bienestar emocional de los hijos adultos estaba más estrechamente ligado a cómo creían haber sido tratados por sus padres que a factores como el empleo o el estado civil.

“Puedes hablar con adultos mayores y te contarán lo que pasó cuando tenían cinco años”, dijo Laurie Kramer, investigadora de la Universidad Northeastern. “Están estancados en eso”.

Los expertos coinciden en que el favoritismo no siempre es intencional, pero sí tiene consecuencias.

Hablar del tema y explicar las diferencias de trato (por ejemplo, cuando un hijo necesita más apoyo que otro) puede mitigar parte del daño.

De lo contrario, advierten los investigadores, estas heridas familiares tienden a persistir toda la vida, porque, como resume Suitor, “son apegos muy profundos que nos acompañan siempre”.