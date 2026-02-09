¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición. Foto: iStock.

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en el mundo. Se consume desde hace más de 600 años y hoy el promedio global alcanza casi dos kilos por persona al año.

Pero cuando aparece el diagnóstico de hipertensión, una de las primeras dudas suele ser si hay que dejarlo por completo.

Según explica Clare Collins, profesora de Nutrición y Dietética de la Universidad de Newcastle, en un artículo publicado en The Conversation, la respuesta no es tan tajante: “No hay necesidad de dejar el café” .

La clave, subraya, está en la moderación y en conocer el propio estado de salud.

¿Qué es la presión arterial?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y se mide con dos valores: la sistólica, cuando el corazón se contrae, y la diastólica, cuando se relaja.

Se considera hipertensión cuando las cifras alcanzan de forma sostenida los 140/90 milímetros de mercurio (mmHg) o más, una condición que afecta a cerca del 31% de los adultos, y de la cual casi la mitad no es consciente.

El efecto del café en la presión arterial

La cafeína es un estimulante que puede aumentar transitoriamente la presión arterial, especialmente en personas que no consumen café de forma habitual o que ya tienen hipertensión.

Esto ocurre porque estimula la liberación de adrenalina, acelera el ritmo cardíaco y contrae los vasos sanguíneos.

Los niveles de cafeína alcanzan su punto máximo entre 30 minutos y dos horas después de una taza, y su efecto puede durar varias horas, dependiendo de factores como la edad, la genética y la frecuencia de consumo.

Estudios citados por Collins muestran aumentos temporales de entre 3 y 15 puntos en la presión sistólica y de 4 a 13 en la diastólica.

Sin embargo, estos efectos a corto plazo no se traducen necesariamente en un mayor riesgo de desarrollar hipertensión a largo plazo .

¿Beber café aumenta el riesgo de hipertensión?

Una revisión de 13 estudios con más de 315.000 personas no encontró una asociación entre el consumo de café y un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.

Esto se mantuvo incluso al analizar variables como la cantidad de café, el consumo de café descafeinado, el tabaquismo o el género.

Aun así, hay matices importantes.

Un estudio japonés siguió durante casi 19 años a más de 18.000 adultos que bebían y no consumían café.

La investigación detectó que, en personas con hipertensión severa (presión sistólica de 160 o más, o diastólica de 100 o más), beber dos o más tazas de café al día duplicaba el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, en comparación con quienes no bebían café.

Ese aumento del riesgo no se observó en personas con presión normal ni con hipertensión leve.

Entonces, ¿cuánto café es razonable?

De acuerdo con Collins, para la mayoría de las personas no es necesario eliminar el café .

La recomendación general es moderar el consumo a cuatro tazas (o menos) al día o considerar el café descafeinado.

También se sugiere evitar la cafeína antes de medir la presión arterial o durante la tarde, para no afectar el sueño.

En casos de hipertensión más avanzada, con cifras iguales o superiores a 160/100, la sugerencia es limitar el consumo a una taza diaria y conversar el tema con un médico .

“Conocer su presión arterial, su historial de salud y cómo le afecta la cafeína permite tomar decisiones informadas”, concluye la académica.