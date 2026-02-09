SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Clare Collins, profesora de Nutrición y Dietética de la Universidad de Newcastle explica cuánto es razonable consumir y en qué casos conviene extremar precauciones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición. Foto: iStock.

    El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en el mundo. Se consume desde hace más de 600 años y hoy el promedio global alcanza casi dos kilos por persona al año.

    Pero cuando aparece el diagnóstico de hipertensión, una de las primeras dudas suele ser si hay que dejarlo por completo.

    Según explica Clare Collins, profesora de Nutrición y Dietética de la Universidad de Newcastle, en un artículo publicado en The Conversation, la respuesta no es tan tajante: “No hay necesidad de dejar el café”.

    La clave, subraya, está en la moderación y en conocer el propio estado de salud.

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición CAROLINA VARGAS

    ¿Qué es la presión arterial?

    La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y se mide con dos valores: la sistólica, cuando el corazón se contrae, y la diastólica, cuando se relaja.

    Se considera hipertensión cuando las cifras alcanzan de forma sostenida los 140/90 milímetros de mercurio (mmHg) o más, una condición que afecta a cerca del 31% de los adultos, y de la cual casi la mitad no es consciente.

    El efecto del café en la presión arterial

    La cafeína es un estimulante que puede aumentar transitoriamente la presión arterial, especialmente en personas que no consumen café de forma habitual o que ya tienen hipertensión.

    Esto ocurre porque estimula la liberación de adrenalina, acelera el ritmo cardíaco y contrae los vasos sanguíneos.

    Los niveles de cafeína alcanzan su punto máximo entre 30 minutos y dos horas después de una taza, y su efecto puede durar varias horas, dependiendo de factores como la edad, la genética y la frecuencia de consumo.

    Estudios citados por Collins muestran aumentos temporales de entre 3 y 15 puntos en la presión sistólica y de 4 a 13 en la diastólica.

    Sin embargo, estos efectos a corto plazo no se traducen necesariamente en un mayor riesgo de desarrollar hipertensión a largo plazo.

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición Milan Markovic

    ¿Beber café aumenta el riesgo de hipertensión?

    Una revisión de 13 estudios con más de 315.000 personas no encontró una asociación entre el consumo de café y un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.

    Esto se mantuvo incluso al analizar variables como la cantidad de café, el consumo de café descafeinado, el tabaquismo o el género.

    Aun así, hay matices importantes.

    Un estudio japonés siguió durante casi 19 años a más de 18.000 adultos que bebían y no consumían café.

    La investigación detectó que, en personas con hipertensión severa (presión sistólica de 160 o más, o diastólica de 100 o más), beber dos o más tazas de café al día duplicaba el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, en comparación con quienes no bebían café.

    Ese aumento del riesgo no se observó en personas con presión normal ni con hipertensión leve.

    Entonces, ¿cuánto café es razonable?

    De acuerdo con Collins, para la mayoría de las personas no es necesario eliminar el café.

    La recomendación general es moderar el consumo a cuatro tazas (o menos) al día o considerar el café descafeinado.

    También se sugiere evitar la cafeína antes de medir la presión arterial o durante la tarde, para no afectar el sueño.

    En casos de hipertensión más avanzada, con cifras iguales o superiores a 160/100, la sugerencia es limitar el consumo a una taza diaria y conversar el tema con un médico.

    “Conocer su presión arterial, su historial de salud y cómo le afecta la cafeína permite tomar decisiones informadas”, concluye la académica.

    Lee también:

    Más sobre:CaféHipertensiónPresión arterialCienciaMedicinaNutriciónCafeínaBienestarVida sanaTendenciasLa TerceraBebidasBebidas calientes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Hamas acusa “exterminio y limpieza étnica” a Israel por aprobar “el robo de tierras” en Cisjordania

    Cadem: 49% cree que Kast debe mantener apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    “Uno de los peores de la historia”: Trump arremete contra el show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl LX

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    Lo más leído

    1.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    2.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    3.
    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4.
    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    5.
    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025
    Chile

    Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025

    Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años
    Negocios

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Super Bowl LX: Seattle Seahawks aplasta a New England Patriots y recupera el trono de la NFL tras 12 años de espera
    El Deportivo

    Super Bowl LX: Seattle Seahawks aplasta a New England Patriots y recupera el trono de la NFL tras 12 años de espera

    El Claro Arena ilumina a los cruzados: Zampedri y Giani le dan la primera victoria del torneo a la UC

    Repasa el triunfo de la UC de Daniel Garnero ante Deportes Concepción en el Claro Arena

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas
    Mundo

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Hamas acusa “exterminio y limpieza étnica” a Israel por aprobar “el robo de tierras” en Cisjordania

    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra