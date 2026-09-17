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    Gobierno busca reactivar obras del GAM y alista concesión a privados para la Torre Villavicencio

    La ministra Catalina Parot aseguró que el centro cultural tendrá una “segunda oportunidad”, cinco meses después de la paralización de los trabajos. El Ejecutivo prepara las bases del nuevo modelo, que mantendrá los inmuebles en manos del Estado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Catalina Parot

    La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, afirmó este miércoles que el gobierno buscará retomar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), paralizadas desde mediados de abril. Además, anunció que se trabaja en una fórmula para habilitar la Torre Villavicencio mediante una concesión a privados.

    En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado abordó el futuro del centro cultural ubicado en plena Alameda y afirmó que el Ejecutivo dará una “segunda oportunidad” al proyecto.

    Cabe recordar que en abril pasado, a pocos días de la instalación del gobierno de José Antonio Kast, se puso término anticipado al contrato para ejecutar las obras con la empresa GAM Moller PVC SpA, argumentando falta de recursos y un reordenamiento de las prioridades. Las nuevas autoridades también cuestionaron la adjudicación de las obras.

    El entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, cuestionó que “este contrato fue licitado por $72.000 millones y adjudicado por $114.000 millones, bastante más, a pocas semanas del cambio de gobierno”, dado que la licitación se definió a dos meses de terminar el gobierno de Gabriel Boric.

    Con todo, las obras quedaron con un 45% de avance y la decisión abrió una de las primeras polémicas del gobierno en torno a la reducción del gasto, con cuestionamientos por aplicar los recortes en el área de la cultura.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cinco meses después de la paralización, Parot aseguró que el Ejecutivo trabaja en una fórmula para retomar el proyecto. “El GAM no va a quedar botado, el GAM va a tener una nueva vida, va a tener una oportunidad”, afirmó.

    “Hemos estado trabajando con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga. Hemos trabajado con toda la dirección del GAM y, por lo tanto, vamos a hacer un modelo que permita darle viabilidad y no dejar que ese espacio siga deteriorándose”, sostuvo la secretaria de Estado.

    Parot también abordó las dificultades que implica habilitar la Torre Villavicencio, ubicada detrás del GAM y que actualmente se encuentra sin uso.

    “El problema de esa torre es que tiene problemas estructurales, según lo que me han informado a mí. Los riesgos son de incendios porque no tiene vías de evacuación y la caja de ascensores parece que genera un peligro mayor”, detalló.

    Sobre el futuro de la Torre Villavicencio, Parot aseguró que “hay interés” de privados en desarrollar el proyecto. “No a través de venta, sino a través de una concesión de uso oneroso, es decir, el patrimonio lo mantiene el Estado”, explicó.

    Parot agregó que bajo esa fórmula “las condiciones del proyecto, tanto de esa torre como del GAM, las definimos nosotros y el que presente el mejor proyecto, se queda con un número de años importante para que puedan lograr el financiamiento”.

    Finalmente, la ministra adelantó que se están preparando las bases de una licitación, cuyos detalles serán informados una vez que se termine de definir el modelo.

    “No quería dar la noticia todavía porque lo estamos desarrollando, es una licitación que se está preparando, se están preparando las bases y una vez que tengamos modelado el tema lo vamos a dar a conocer a la opinión pública con total transparencia, para que vengan los empresarios que quieran participar en estos proyectos”, declaró Parot.

    Desde el Ministerio de Bienes Nacionales, posteriormente, reforzaron a La Tercera que “no se va a privatizar” el GAM, y que las obras del centro cultural como de la torre, se manejarán como proyectos independientes. “Está todo en evaluación” junto a Cultura, recalcaron desde la cartera.

    Más sobre:GAMGobiernoCentro Cultural Gabriela MistralCatalina ParotFrancisco UndurragaRemodelación

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