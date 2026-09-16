Ministro Barros encabeza Revista Preparatoria previa a la Parada Militar y hace un llamado a “la unidad del país”

A las 11.30 horas en punto de este miércoles, a bordo de un Jeep militar, el ministro de Defensa, Fernando Barros, recorrió los 800 metros de extensión de la elipse del Parque O’Higgins, para recibir los honores de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

La participación del ministro se dio por ser la máxima autoridad en presidir -como ocurre tradicionalmente- la Revista Preparatoria, el ensayo completo y final previo a la Parada Militar. Por lo mismo, Barros fue quien presenció todo el despliegue castrense.

La autoridad de gobierno, que fue recibido en medio de aplausos por el masivo público que llegó a presenciar el ensayo que fue convocado por el gobierno a través de redes sociales, fue el encargado de “pasar revista” al desfile que realizarán las FF.AA. el próximo sábado 19 de septiembre desde las 11.00 horas. Al principio de la instancia, Barros estaba acompañado de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

A diferencia de los años anteriores, la edición 2026 de la Revista Preparatoria fue mayor, algo que también ocurrirá el próximo sábado, extendiéndose hasta las 14.25 horas.

Lo anterior debido a que se trata de la Parada Militar con más contingente de los últimos 17 años: 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACH), Carabineros, así como también del debut de Gendarmería como una fuerza de orden y seguridad y el regreso a las pistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las simbólicas presentaciones

Más allá del amplio número de funcionarios que desfilará frente al Presidente José Antonio Kast, la versión 111 de la Parada Militar para conmemorar el Día de las Glorias del Ejército estará marcado por una serie de hechos simbólicos, los que se pudieron ver este miércoles.

Dicho listado lo encabeza la participación de una figura de la Virgen del Carmen para conmemorar los 100 años de coronación canónica como Reina y Madre de Chile, seguido de la condecoración de funcionarios de las FF.AA. que han realizado actos que pusieron en riesgo sus vidas.

En términos de fuerzas militares, también habrá algunas señales que influyen en la extensión de la Parada Militar. Junto con la presencia de 94 funcionarios de Gendarmería, también participará el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), unidad del Ejército que construye la Carretera Austral y la zanja en la frontera norte y que en esta ocasión desplegará maquinaria pesada que trabaja en dichas operaciones.

Por otro lado, también se pudo apreciar en esta ocasión el regreso de los reservistas del Ejército, el paso de vehículos blindados Mowag de la Macrozona Sur o Hummve.

Uno de los puntos más llamativos de la jornada se dio con el paso de casi 60 aeronaves de la FACH. Entre ellos se pudo apreciar el paso de los históricos helicópteros UH-1H, los que este año cumplen el fin de su ciclo de operación y serán dados de bajas, teniendo su último paso por la Parada Militar tras años al servicio de la institución.

De parte de las policías, además del retorno de la PDI, destacó el paso de múltiples unidades especializadas de Carabineros, así como también de cachorros y perros juveniles de la policía uniformada.

El llamado de Barros

Tras presidir la ceremonia militar, el ministro de Defensa afirmó que “Chile se formó y está unido sobre la base de una historia, construida con éxitos y fracasos”. En esa línea, planteó que “lo importante es que como país sepamos tomar todo lo bueno que nace de unas y otras para proyectarnos al futuro”.

“Es el momento de pedir una cosa, es el momento de pedir la unidad del país. Tenemos muchos desafíos, lo ha planteado el Presidente, tenemos problemas económicos, de empleo, y gran parte de esto se soluciona poniendo todo el esfuerzo, el optimismo y una actitud creativa y positiva para sacar adelante a Chile”, agregó la autoridad de gobierno.

En ese contexto, planteó: “Hago un llamado a los chilenos. Esta es la semana de la Patria y el patriotismo es mirar para adelante y todos trabajar por el bien de Chile”.

En la misma instancia también fue consultado respecto a las últimas declaraciones de autoridades argentinas respecto a la administración del estrecho de Magallanes. Respecto a aquello, Barros sostuvo que “la defensa, la soberanía y la preparación de las FF.AA. para cumplir adecuadamente ese rol no varía en función de una declaración o de una noticia temporal. Es un trabajo permanente”.

“Situaciones puntuales no alteran el trabajo ni mueven la aguja en cuanto al grado de preocupación que tenemos”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.