El saludo de Chevesich por Fiestas Patrias en medio del proceso de remoción de jueces: “Un momento para reencontrarnos”

La presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, realizó un saludo de Fiestas Patrias dirigido a los miembros del Poder Judicial en medio del proceso de remoción que ha llevado a cabo el máximo tribunal en contra de aquellos jueces que han viajado al extranjero con licencia médica.

En la misiva, Chevesich invitó a reflexionar respecto a la misión encomendada a los tribunales de justicia y al valor del trabajo conjunto.

“ Estas celebraciones también nos invitan a reflexionar sobre el rol y la misión que a nuestra institución la sociedad le ha encomendado . Desde cada tribunal y unidad, contribuimos a la protección de los derechos de las personas y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana”, destacó.

Destacando la vocación de las personas que entregan su trabajo al Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema invitó “en estas fiestas a darnos un momento para reencontrarnos, valorar quiénes somos, nuestras historias personales y familiares, y cultivar los vínculos que nos unen. Son días para compartir con nuestros seres queridos, agradecer su compañía y recordar la importancia de la solidaridad, el respeto y la colaboración”.

“Así como Chile se ha construido con el esfuerzo y compromiso de muchas generaciones, nuestra institución se fortalece cuando trabajamos unidos, cuando nos apoyamos mutuamente y cuando reconocemos el valor y aporte de quienes formamos parte de ella”, añadió.

Hacia el final de la carta, Chevesich “invitó a renovar la convicción de que el futuro lo construimos entre todos, con compromiso, generosidad y sentido de comunidad. Juntos avanzamos”.

“Les deseo a todos ustedes que estos días sean una ocasión de descanso, encuentro y alegría junto a sus familias y seres queridos. Que tengan unas muy felices Fiestas Patrias”, concluyó.

Y es que el viernes de la semana pasada, y tras ocho jornadas de deliberación, el máximo tribunal finalmente terminó con la revisión de los 47 cuadernos de remoción abiertos contra aquellos jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

Finalmente se definió la expulsión de once jueces al considerarse el mal comportamiento de los implicados, en una determinación que generó división entre los ministros de la Suprema y que fue especialmente impulsada por Chevesich.

También el mensaje de la presidenta de la Corte Suprema llega solo un día después que el Tribunal Constitucional (TC) le entregara otro espaldarazo en este proceso, luego que rechazara el requerimiento del juez Jorge Saavedra para impugnar su cuaderno de remoción.

Así el TC confirma la constitucionalidad del instrumento usado para pedir la expulsión de los jueces y abre la ventana para que otros casos que buscaban la suspensión de sus cuadernos de remoción, como el juez Daniel Urrutia, puedan eventualmente ser evaluados por la Suprema.