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    Desbordes valora retiro de reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y señala que causal de destitución “se podía prestar para herramienta política”

    El alcalde de Santiago indicó que trabajarán rápido en el nuevo reglamento en la mesa de trabajo con el Ejecutivo.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Mario Desbordes Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó positivamente esta jornada la decisión del gobierno de retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y en donde se anunció, se abrirá desde el Ejecutivo una nueva mesa de trabajo con alcaldes.

    Consultado al respecto por Radio Agricultura, la autoridad comunal advirtió que el reglamento que fue retirado “contenía varios elementos que son complejos”, y asimismo, destacó la labor del subsecretario Gonzalo Guerrero.

    “El subsecretario se abrió de inmediato porque se dio cuenta de que era efectivo que había que corregir cosas”, sostuvo.

    En esta línea, explicó que uno de los puntos fue que el reglamento establecía más equipo del necesario.

    “Los guardias de mi municipio, que vamos a llegar a mil ahora, tienen casco táctico antibalas, chaleco antibalas de primer nivel, andan con botas, etc, están muy bien equipados, al mismo estándar que un carabinero”, indicó.

    Sin embargo, el reglamento se les pedía además otras cosas.

    “Era una serie de elementos que ni siquiera la policía usa, solo lo usa COP, las fuerzas especiales. Si yo tuviera que comprar eso, me cuesta $1.500 millones adicionales. ¿De dónde se saca esa plata?”, cuestionó el alcalde.

    Otro de los elementos que incluía el reglamento tenía relación con cambios de color del uniforme y de los vehículos.

    “Hay que cambiarles todos los colores a todos los vehículos, porque se pusieron creativos y tiene que estar todo uniformado a nivel nacional y el personal de seguridad de negro; entonces, ¿qué hago con los cientos de millones que gastamos?”, explicó.

    Son muchas cosas, detalles que no era necesario poner, y vamos a trabajar rápido. El lunes ya está la mesa de trabajo para que el reglamento que lo va a retirar el gobierno vuelva a ingresar lo más pronto posible”, añadió.

    Respecto a la causal de destitución de alcaldes que establecía el reglamento, Desbordes indicó esto tenía que ver con los procesos que podía significar un sumario para el alcalde " por ejemplo, si se me pasara un papito corazón”.

    “Está bien si uno contrata a diez personas, pero nosotros contratamos mil y le vemos antecedentes a todo el mundo (...) Pero si se me pasaba uno, el alcalde podía ser hasta destituido, y eso se puede prestar para herramienta política”, advirtió.

    “Los alcaldes somos las únicas autoridades que tenemos un montón de causales de destitución”, sostuvo.

    En esto, Desbordes apuntó no tener problemas con las fiscalizaciones, sin embargo, “sí cuando se exagera”.

    “Estoy de acuerdo con que el alcalde que gaste un peso donde no corresponde se tiene que ir. Me parece estupendo”, sostuvo.

    Más sobre:Mario DesbordesNacionalSantiagoAlcaldesContraloríaLey de Seguridad Municipal

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