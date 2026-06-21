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    Bielsa va por su primer triunfo: quiénes juegan este domingo en el Mundial y quiénes transmiten los partidos

    Uruguay enfrentará a Cabo Verde en la jornada dónde también España, Bélgica y Egipto saltarán a la cancha para buscar su pase a la segunda fase. Todos los detalles en la siguiente nota.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Bielsa buscará el primer triunfo de Uruguay en este Mundial: Foto: @Uruguay.

    Cuatro partidos llenarán de fútbol el Día del Padre y darán vida a la segunda jornada dominical del Mundial 2026. Sin duda, uno de los más destacados será el duelo de Uruguay pues la oncena de Marcelo Bielsa buscará sus primeros tres puntos en la cita planetaria.

    Pero la Celeste no estará sola. España, Bélgica y Egipto también saltarán a la cancha para intentar sumar los puntos que le permitan soñar con un boleto para la siguiente fase del evento que se está desarrollando en Norteamérica.

    Salah, Egipto, Rusia

    La guía del Mundial: quienes juegan y quién trasnmite este domingo

    España vs. Arabia Saudita

    Los hispanos decepcionaron en la primera fecha y buscarán reivindicarse ante el conjunto saudí. Sin embargo, los asiáticos no serán un contrincante fácil pues le complicaron la vida a la Uruguay de Marcelo Bielsa. Se juega al mediodía, en Atlanta, y transmite Directv, Chilevisión, Paramount+ y Disney+.

    Bélgica vs. Irán

    Belgas e iraníes partieron igualando en este Mundial y necesitan una victoria que les permita soñar con la fase de los 16avos del certamen planetario. El compromiso está agendado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, se disputará desde las 15 horas y se podrá ver en en Directv, Chilevisión y Paramount+.

    Uruguay vs. Cabo Verde

    Los caribeños fueron la sorpresa del Mundial al igualar con España. Pero los dirigidos por Marcelo Bielsa no pueden resignar puntos si quieren permanecer en la disputa de la copa planetaria. Miami será la ciudad que albergará el cotejo, está programado a las 18 horas y va por las pantallas de Directv y Paramount+.

    Nueva Zelanda vs. Egipto

    Los egipcios, liderados por Salah, igualaron con Bélgica en la primera jornada y los neozelandeses hicieron lo mismo con Irán. Ambas escuadras intentarán desnivelar la balanza en el Grupo G y para ello se enfrentarán en Canadá. Las acciones comenzarán a las 21 horas y se podrán observar en Directv y Paramount+.

    Más sobre:Mundial 2026MundialGuía MundialUruguayMarcelo BielsaEspañaFútbolFútbol en vivo

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