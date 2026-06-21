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    Reportan la muerte de dos palestinos en ataque israelí con drones en Khan Younis

    El ataque alcanzó a un grupo de civiles cerca de Dream Hall, al oeste de la ciudad, en el sur de la Franja de Gaza. Entre las victimas habría un menor de edad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Reportan la muerte de dos palestinos en ataque israelí con dron en Khan Younis. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    Dos palestinos, entre ellos un menor de edad, murieron este domingo en un ataque con drones israelíes contra un grupo de civiles al oeste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego formalmente vigente desde octubre.

    Según informó la agencia palestina WAFA, el ataque ocurrió cerca de Dream Hall, al oeste de la gobernación de Khan Younis, y dejó además a varios civiles heridos.

    Fuentes médicas del Hospital de Campaña Especializado de Kuwait reportaron inicialmente la muerte de una persona y varios lesionados tras el ataque israelí. Luego, fuentes locales actualizaron el balance y confirmaron la muerte de dos personas, entre ellas un menor.

    La jornada anterior también se informó la muerte de Ahmed Samir Washá, camarógrafo de la cadena panárabe Al Jazeera, en un bombardeo contra un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave.

    El Ministerio de Salud gazatí aseguró en su último balance que 1.007 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego, el 10 de octubre, en ataques israelíes que además han dejado 3.165 heridos.

    De acuerdo con las últimas cifras entregadas por autoridades palestinas, el número de muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 73.032, mientras que los heridos llegan a 173.357.

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