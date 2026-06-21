Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming
Las selecciones juegan este domingo en Estados Unidos por la segunda fecha del Mundial.
Bélgica se mide contra Irán por el Mundial 2026 durante este domingo, en el marco de la segunda fecha del Grupo G.
El cuadro europeo viene de empatar a 1 con Egipto en el debut, misma situación en la que se mantiene a la selección de oriente medio al dejar un marcador 2-2 con Nueva Zelanda en la primera fecha.
Cuándo juega Bélgica vs. Irán
El partido de Bélgica contra Irán es este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.
Dónde ver a Bélgica vs. Irán
El partido de Bélgica contra Irán se transmite en el canal Chilevisión y en DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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