Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming. Foto referencial de archivo @belgianreddevils

Bélgica se mide contra Irán por el Mundial 2026 durante este domingo, en el marco de la segunda fecha del Grupo G.

El cuadro europeo viene de empatar a 1 con Egipto en el debut, misma situación en la que se mantiene a la selección de oriente medio al dejar un marcador 2-2 con Nueva Zelanda en la primera fecha.

Cuándo juega Bélgica vs. Irán

El partido de Bélgica contra Irán es este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.

Dónde ver a Bélgica vs. Irán

El partido de Bélgica contra Irán se transmite en el canal Chilevisión y en DSports 2 de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.