SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Las selecciones se miden en el Estadio Atlanta por la segunda fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Española Masculina de Fútbol

    España se mide contra Arabia Saudita durante este domingo por el Mundial de Fútbol 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo H.

    El cuadro europeo va por su primera victoria tras un empate sin goles contra Cabo Verde, mientras que el conjunto de oriente medio también igualó en su primer partido al dejar un 1-1 contra Uruguay.

    Cuándo juega España vs. Arabia Saudita

    El partido de España contra Arabia Saudita es este domingo 21 de junio, a las 12:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.

    Dónde ver a España vs. Arabia Saudita

    El partido de España contra Arabia Saudita se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Copa Mundial de la FIFACopa Mundial de la FIFA 2026Partidos hoyMundial hoyPartidos Mundial hoyPartidos Mundial 2026 hoyEspañaArabia SauditaEspaña - Arabia SauditaEspaña vs Arabia SauditaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Sismo de magnitud 5.1 en Perú: SHOA descarta posibilidad de tsunami en las costas chilenas

    Placebo y la revancha con su debut: “No nos gustaba mucho, pero al final no fue tan doloroso como pensamos”

    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, domingo 21 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    4.
    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”
    Negocios

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    El mensaje de Pipo Gorosito a Fernando Gago tras sufrir el infarto que preocupó a la U
    El Deportivo

    El mensaje de Pipo Gorosito a Fernando Gago tras sufrir el infarto que preocupó a la U

    “El hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura”: en Ecuador sentencian a Beccacece tras el empate ante Curazao

    Bielsa va por su primer triunfo: quiénes juegan este domingo en el Mundial y quiénes transmiten los partidos

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Hoy como ayer
    Cultura y entretención

    Hoy como ayer

    Placebo y la revancha con su debut: “No nos gustaba mucho, pero al final no fue tan doloroso como pensamos”

    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    Comienzan negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza mientras persisten tensiones por Ormuz y la tregua en Líbano
    Mundo

    Comienzan negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza mientras persisten tensiones por Ormuz y la tregua en Líbano

    De la Espriella y Cepeda: las propuestas, fortalezas y controversias de los candidatos

    Alejandro Gaviria: “Petro va a seguir teniendo una influencia política en Colombia”

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago