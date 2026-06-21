Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming
Las selecciones se miden en el Estadio Atlanta por la segunda fecha del Mundial.
España se mide contra Arabia Saudita durante este domingo por el Mundial de Fútbol 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo H.
El cuadro europeo va por su primera victoria tras un empate sin goles contra Cabo Verde, mientras que el conjunto de oriente medio también igualó en su primer partido al dejar un 1-1 contra Uruguay.
Cuándo juega España vs. Arabia Saudita
El partido de España contra Arabia Saudita es este domingo 21 de junio, a las 12:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.
Dónde ver a España vs. Arabia Saudita
El partido de España contra Arabia Saudita se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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