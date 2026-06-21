Sismo de magnitud 5.1 en Perú: SHOA descarta posibilidad de tsunami en las costas chilenas

A las 04:50 horas de este domingo 21 de junio, se registró un sismo de magnitud 5.1 a 88 km al noreste de la ciudad Ilo, en Perú. Esto, según datos del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

Con un boletín emitido a las 05:00 horas, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) desglosó las características del movimiento y realizó una evaluación de posibles condiciones de riesgo.