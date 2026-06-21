Sismo de magnitud 5.1 en Perú: SHOA descarta posibilidad de tsunami en las costas chilenas
El movimiento telúrico, ocurrido a 88 km al noreste de la ciudad Ilo, no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en Chile.
A las 04:50 horas de este domingo 21 de junio, se registró un sismo de magnitud 5.1 a 88 km al noreste de la ciudad Ilo, en Perú. Esto, según datos del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).
Con un boletín emitido a las 05:00 horas, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) desglosó las características del movimiento y realizó una evaluación de posibles condiciones de riesgo.
Así, desde el SHOA reportaron que los rasgos del sismo “no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, información que también fue divulgada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
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