SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

A las 7:30 de la mañana de este martes se produjo un sismo de magnitud 5.0 en pleno Océano Pacífico, según la información por parte del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) .

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el movimiento telúrico se produjo a 468 km al suroeste de la isla Robinson Crusoe.

En ese contexto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se habría hecho una evaluación de posibles condiciones de riesgo.