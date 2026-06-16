SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe
Se produjo a 468 km al Suroeste de la isla Robinson Crusoe.
A las 7:30 de la mañana de este martes se produjo un sismo de magnitud 5.0 en pleno Océano Pacífico, según la información por parte del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) .
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el movimiento telúrico se produjo a 468 km al suroeste de la isla Robinson Crusoe.
En ese contexto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se habría hecho una evaluación de posibles condiciones de riesgo.
Tras ello, señalaron: “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para producir un tsunami en las costas de Chile”.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.