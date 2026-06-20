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    DT de Países Bajos respira tras golear a Suecia: “Había cierta presión; no quieres que todo se decida en la última jornada”

    Después del abultado triunfo por 5-1 ante el conjunto escandinavo, el entrenador Ronald Koeman reconoció la importancia de los tres puntos. Cabe remarcar que en el debut del Mundial habían igualado con Japón, por lo que se jugaban la vida en este duelo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ronald Koeman respira aliviado tras goleada de Países Bajos a Suecia en el Mundial 2026. Carmen Jaspersen

    En la selección de Países Bajos vuelven a respirar con alivio. Y es que tras el empate 2-2 ante Japón, por el debut del Grupo F del Mundial 2026, el combinado neerlandés tenía poco margen de error al enfrentarse a Suecia, que venía encumbrado tras aplastar a Túnez.

    No obstante, para fortuna de la Naranja Mecánica, el desenlace fue positivo contra los escandinavos: golearon por 5-1 y encaminaron la clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final.

    Por este motivo, al término del cotejo en Houston, el director técnico Ronald Koeman reconoció la importancia de la victoria que los pone líderes del grupo. “Uno quiere ganar el primer partido de un Mundial y eso no sucedió con Japón. Así que hoy había cierta presión, porque no quieres que todo se decida en la última jornada", dijo de entrada a la cadena neerlandesa Algemeen Dagblad.

    El seleccionador admitió que hubo una mejora en relación al compromiso con los nipones, sin embargo, también evidenció una autocrítica. “Jugamos bien en muchos momentos, pero a pesar del 5-1, también se nota que tardamos demasiado en darnos cuenta cuando empiezan a jugar de forma diferente. Es una buena victoria, un buen resultado. Pero hubo suficientes momentos en los que decimos: podríamos haberlo hecho mejor”, lanzó.

    Países Bajos goleó a Suecia. Foto: (Xinhua/Xiao Yijiu).

    En esa misma línea estuvieron los comentarios de Virgil Van Dijk, el capitán y emblema de los Tulipanes. “Fue un gran partido. Tuvimos buenos momentos. Tras el primer descanso, el ritmo bajó un poco. Cinco goles, buenos goles. A por el siguiente. Ganar siempre cambia mucho las cosas. Había mucho optimismo en el grupo antes de este partido. Habíamos analizado bien cómo jugamos contra Japón. El primer periodo fue bueno, pero después empeoró”, agregó.

    Por último, valoró el envión anímico que supone el triunfo para el duelo final ante Túnez. “Esto debe generar una sensación positiva en todos. Ver la cantidad de camisetas naranjas que había en el estadio es impresionante”, cerró.

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