La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

Los duelos entre Real Madrid y el Atlético siempre dejan polémicas. La última versión del derbi capitalino español tampoco estuvo ajeno a las controversias. Esta vez, la historia se escribió con un duro enfrentamiento verbal entre el DT de los colchoneros Diego Simeone y el delantero de los merengues Vinicius Junior.

En la segunda semifinal de la Supercopa de España, disputada el jueves pasado en Arabia Saudita, el entrenador argentino y el jugador se dedicaron duras palabras en pleno partido. El exfutbolista de Flamengo no se amilanó en enfrentarse al Cholo, disputa en la que debieron intervenir los cuerpos técnicos y también el equipo arbitral.

En una de las imágenes del duelo, ambos personajes coincidieron en un sector de la cancha, donde se produjo el incidente. El técnico siguió la disputa hasta que decidió quejarse con el cuarto árbitro Víctor García Verdura.

Entonces, la prensa española viralizó una imagen de la transmisión oficial, en la que se permite ver cómo el transandino del cuadro colchonero se dirige al brasileño diciéndole: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”, todo en referencia a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

El cuarto juez escuchó a Simeone y pidió calma. Momentos más tarde, la reacción del futbolista merengue contra el Cholo espolearon una nueva reacción del entrenador. Tras la final de la primera parte, el argentino llamó a Dani Carvajal, uno de los capitanes del Madrid, ocasión en la que le habría advertido de la actitud de su compañero, de acuerdo con la versión que publica el diario Marca.

Minutos antes del epílogo, el talentoso delantero fue sustituido por Xabi Alonso y se reactivó el enfrentamiento. Se escucharon numerosos silbidos desde las tribunas del estadio en Yeda, donde los blancos eran prácticamente locales. Entonces, Simeone se tocó la oreja y le indicó al carioca que escuchara. La figura del Scratch no se quedó callado y fue a emplazarlo. El árbitro resolvió el conflicto amonestando a ambos.

La reacción del Cholo

Finalmente, el Madrid no pudo levantar el trofeo después de caer por 3-2 ante Barcelona, en la final disputada en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda, partido en el que Vini marcó un golazo para el empate parcial del 1-1.

Sin embargo, ya con el paso de los días, Simeone trató de apaciguar la polémica suscitada en Medio Oriente. En la previa del duelo entre los colchoneros y el Deportivo la Coruña, por los octavos de final de la Copa del Rey, el argentino pidió disculpas por su airada reacción.

“Antes que cualquier cosa me gustaría pedir disculpas a Florentino (Pérez) y a Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto, obviamente, que no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto, nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar”, explicó el Cholo en conferencia de prensa.

Tras el incidente del jueves, el DT de los blancos Xabi Alonso reaccionó frente al controversial hecho llamó mal deportista al Cholo, quien bajó el perfil a esa disputa: “no tengo nada que agregar al respecto”.