Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la llamada “segunda línea” de su futuro gobierno, designación clave para la implementación del programa que asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

El anuncio se produjo tras postergaciones en medio de su gira internacional, y en un contexto en que en los partidos de Chile Vamos persisten llamados para obtener una mayor incidencia en los cargos de segunda línea, considerados estratégicos para la ejecución del programa de gobierno y el control político del aparato estatal.

Los subsecretarios constituyen la segunda jerarquía dentro de los ministerios, encargados de la gestión administrativa, implementación de políticas públicas y coordinación técnica de cada cartera. En la práctica, suelen ser figuras clave en la toma de decisiones sectoriales y en la relación con los servicios públicos.

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología – Rafael Araos

Médico infectólogo, ex jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultor de la OMS, con formación en epidemiología en Harvard Medical School.

Bienes Nacionales

Subsecretaría de Bienes Nacionales – Javier Peró

Ingeniero civil con magíster en Políticas Públicas, director en la industria del reciclaje y cofundador de Kyklos y FURO Company, además de docente en la PUC.

Agricultura

Subsecretaría de Agricultura – Francesco Venezian

Ingeniero agrónomo, ex seremi de Agricultura de Valparaíso (2012–2014) y gerente general de cooperativas y empresas del sector lácteo en Casablanca.

Culturas, las Artes y el Patrimonio

Subsecretaría de las Culturas y las Artes – Carlos Lobos

Abogado, ex subsecretario de Cultura (2012–2014), concejal de Lampa y asesor jurídico municipal.

Subsecretaría del Patrimonio Cultural – Emilio de la Cerda

Arquitecto, ex subsecretario del Patrimonio Cultural y ex presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, académico de la PUC.

Defensa

Subsecretaría de Defensa – Rodrigo Álvarez

Vicealmirante de la Armada, ex comandante en jefe de la Escuadra y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Deporte

Subsecretaría del Deporte – Andrés Otero

Periodista, ex subsecretario del Deporte (2018–2022) y gerente general de la Federación de Tenis de Chile.

Desarrollo Social

Subsecretaría de Servicios Sociales – Alejandro Fernández

Abogado, ex jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

Subsecretaría de la Niñez – Marcelo Sánchez

Ingeniero comercial, ex director de Sercotec y FOSIS en la Región Metropolitana y gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.

Subsecretaría de Evaluación Social – Gabriel Ugarte

Ingeniero civil industrial, investigador del Centro de Estudios Públicos y asesor de la Subsecretaría de Evaluación Social.

Economía

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño – Karl Franz

Abogado, socio fundador de Dentons Chile y ex asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – Osvaldo Urrutia

Abogado, académico de la PUCV y consultor internacional en la FAO, con experiencia en la Subsecretaría de Pesca.

Subsecretaría de Turismo – María Paz Lagos

Periodista, ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer e investigadora en Fundación Aire Nuevo.

Educación

Subsecretaría de Educación – Daniel Rodríguez

Geógrafo, ex secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y director ejecutivo de Fundación Acción Educar.

Subsecretaría de Educación Superior – Fernanda Valdés

Profesora de Educación Básica, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y académica en aseguramiento de la calidad universitaria.

Subsecretaría de Educación Parvularia – María Cristina Tupper

Ingeniera comercial, ex asesora del gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia y directora de postgrado en la Universidad de los Andes.

Energía

Subsecretaría de Energía – Hugo Briones

Ingeniero civil electricista, con experiencia en gestión de proyectos e ingeniería en el sector inmobiliario.

Hacienda

Subsecretaría de Hacienda – Juan Pablo Rodríguez

Abogado, ex analista del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y director ejecutivo de Fundación P!ensa.

Subsecretaría de Presupuestos – José Pablo Gómez

Ingeniero civil industrial, ex director de la Dipres (2008–2022) y ex superintendente de Isapres.

Interior

Subsecretaría del Interior – Máximo Pávez

Abogado, ex subsecretario general de la Presidencia, concejal de Conchalí y miembro de la Comisión Experta del proceso constitucional.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) – Sebastián Figueroa

Ingeniero comercial, ex seremi de O’Higgins, ex gerente general y gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y director ejecutivo de la Corporación Acción Republicana.

Justicia y Derechos Humanos

Subsecretaría de Justicia – Luis Alejandro Silva

Abogado, consejero constitucional y académico, con doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes.

Subsecretaría de Derechos Humanos – Pablo Mira

Subsecretaría de Derechos Humanos – Pablo Mira

Abogado, ex asesor de la Convención Constitucional y coordinador intersectorial en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Medio Ambiente

Subsecretaría del Medio Ambiente – José Ignacio Vial

Abogado, ex funcionario de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental.

Minería

Subsecretaría de Minería – Álvaro González

Abogado, director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería y ex jefe de gabinete del Ministerio de Minería.

Mujer y Equidad de Género

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género – Daniela Castro

Abogada, ex asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago y ex jefa de gabinete del intendente de Antofagasta.

Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas – Nicolás Balmaceda

Abogado, ex socio del estudio Barros & Errázuriz y ex abogado del estudio LeBoeuf en Nueva York.

Relaciones Exteriores

Subsecretaría de Relaciones Exteriores – Patricio Torres

Diplomático de carrera, ex embajador de Chile ante la Unión Europea, Japón, Malasia y Brunéi, y ex secretario general de Política Exterior.

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales – Paula Estévez

Constructora civil, ex gerenta general de la Cámara de Comercio Chilena Norteamericana y ex jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía.

Salud

Subsecretaría de Salud Pública – Alejandra Pizarro

Médico cirujano, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultora internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Subsecretaría de Redes Asistenciales – Julio Montt

Médico pediatra, ex subsecretario de Redes Asistenciales y ex director de hospitales y servicios de salud.

Secretaría General de Gobierno (Segegob)

Subsecretaría General de Gobierno – José Francisco Lagos

Abogado, director ejecutivo del Instituto Res Pública y ex jefe de asesores de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Secretaría General de la Presidencia (Segpres)

Subsecretaría General de la Presidencia – Constanza Castillo

Cientista política, ex asesora legislativa de la Segpres y ex jefa de gabinete del Presidente de la Cámara de Diputados.

Seguridad Pública

Subsecretaría de Seguridad Pública – Andrés Jouannett

Doctor en Ciencia Política, ex diputado e intendente de La Araucanía y ex secretario ejecutivo del programa Chile Solidario.

Subsecretaría de Prevención del Delito – Ana Victoria Quintana

Subsecretaría de Prevención del Delito – Ana Victoria Quintana

Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.

Trabajo

Subsecretaría de Previsión Social – María Eliza Cabezón

Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.

Subsecretaría del Trabajo – Gustavo Rosende

Abogado, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Trabajo y director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones – Romina Garrido

Abogada, directora de protección de datos y ciberseguridad en Prieto Abogados y ex asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Subsecretaría de Transportes – Martín Mackenna

Ingeniero comercial, ex secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil y ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Transportes.

Vivienda y Urbanismo

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo – Natalia Aguilar

Ingeniera civil industrial, ex jefa de división en la Subdere y ex directora de seguridad pública municipal de San Miguel.