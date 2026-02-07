SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Los subsecretarios constituyen la segunda jerarquía dentro de los ministerios, encargados de la gestión administrativa, implementación de políticas públicas y coordinación técnica de cada cartera.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la llamada “segunda línea” de su futuro gobierno, designación clave para la implementación del programa que asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

    El anuncio se produjo tras postergaciones en medio de su gira internacional, y en un contexto en que en los partidos de Chile Vamos persisten llamados para obtener una mayor incidencia en los cargos de segunda línea, considerados estratégicos para la ejecución del programa de gobierno y el control político del aparato estatal.

    Los subsecretarios constituyen la segunda jerarquía dentro de los ministerios, encargados de la gestión administrativa, implementación de políticas públicas y coordinación técnica de cada cartera. En la práctica, suelen ser figuras clave en la toma de decisiones sectoriales y en la relación con los servicios públicos.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

    Subsecretaría de Ciencia y Tecnología – Rafael Araos

    Médico infectólogo, ex jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultor de la OMS, con formación en epidemiología en Harvard Medical School.

    Bienes Nacionales

    Subsecretaría de Bienes Nacionales – Javier Peró

    Ingeniero civil con magíster en Políticas Públicas, director en la industria del reciclaje y cofundador de Kyklos y FURO Company, además de docente en la PUC.

    Agricultura

    Subsecretaría de Agricultura – Francesco Venezian

    Ingeniero agrónomo, ex seremi de Agricultura de Valparaíso (2012–2014) y gerente general de cooperativas y empresas del sector lácteo en Casablanca.

    Culturas, las Artes y el Patrimonio

    Subsecretaría de las Culturas y las Artes – Carlos Lobos

    Abogado, ex subsecretario de Cultura (2012–2014), concejal de Lampa y asesor jurídico municipal.

    Subsecretaría del Patrimonio Cultural – Emilio de la Cerda

    Arquitecto, ex subsecretario del Patrimonio Cultural y ex presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, académico de la PUC.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Defensa

    Subsecretaría de Defensa – Rodrigo Álvarez

    Vicealmirante de la Armada, ex comandante en jefe de la Escuadra y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

    Deporte

    Subsecretaría del Deporte – Andrés Otero

    Periodista, ex subsecretario del Deporte (2018–2022) y gerente general de la Federación de Tenis de Chile.

    Desarrollo Social

    Subsecretaría de Servicios Sociales – Alejandro Fernández

    Abogado, ex jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

    Subsecretaría de la Niñez – Marcelo Sánchez

    Ingeniero comercial, ex director de Sercotec y FOSIS en la Región Metropolitana y gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.

    Subsecretaría de Evaluación Social – Gabriel Ugarte

    Ingeniero civil industrial, investigador del Centro de Estudios Públicos y asesor de la Subsecretaría de Evaluación Social.

    Economía

    Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño – Karl Franz

    Abogado, socio fundador de Dentons Chile y ex asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.

    Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – Osvaldo Urrutia

    Abogado, académico de la PUCV y consultor internacional en la FAO, con experiencia en la Subsecretaría de Pesca.

    Subsecretaría de Turismo – María Paz Lagos

    Periodista, ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer e investigadora en Fundación Aire Nuevo.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Educación

    Subsecretaría de Educación – Daniel Rodríguez

    Geógrafo, ex secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y director ejecutivo de Fundación Acción Educar.

    Subsecretaría de Educación Superior – Fernanda Valdés

    Profesora de Educación Básica, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y académica en aseguramiento de la calidad universitaria.

    Subsecretaría de Educación Parvularia – María Cristina Tupper

    Ingeniera comercial, ex asesora del gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia y directora de postgrado en la Universidad de los Andes.

    Energía

    Subsecretaría de Energía – Hugo Briones

    Ingeniero civil electricista, con experiencia en gestión de proyectos e ingeniería en el sector inmobiliario.

    Hacienda

    Subsecretaría de Hacienda – Juan Pablo Rodríguez

    Abogado, ex analista del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y director ejecutivo de Fundación P!ensa.

    Subsecretaría de Presupuestos – José Pablo Gómez

    Ingeniero civil industrial, ex director de la Dipres (2008–2022) y ex superintendente de Isapres.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Interior

    Subsecretaría del Interior – Máximo Pávez

    Abogado, ex subsecretario general de la Presidencia, concejal de Conchalí y miembro de la Comisión Experta del proceso constitucional.

    Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) – Sebastián Figueroa

    Ingeniero comercial, ex seremi de O’Higgins, ex gerente general y gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y director ejecutivo de la Corporación Acción Republicana.

    Justicia y Derechos Humanos

    Subsecretaría de Justicia – Luis Alejandro Silva

    Abogado, consejero constitucional y académico, con doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno MARIO TELLEZ

    Subsecretaría de Derechos Humanos – Pablo Mira

    Abogado, ex asesor de la Convención Constitucional y coordinador intersectorial en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

    Medio Ambiente

    Subsecretaría del Medio Ambiente – José Ignacio Vial

    Abogado, ex funcionario de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental.

    Minería

    Subsecretaría de Minería – Álvaro González

    Abogado, director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería y ex jefe de gabinete del Ministerio de Minería.

    Mujer y Equidad de Género

    Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género – Daniela Castro

    Abogada, ex asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago y ex jefa de gabinete del intendente de Antofagasta.

    Obras Públicas

    Subsecretaría de Obras Públicas – Nicolás Balmaceda

    Abogado, ex socio del estudio Barros & Errázuriz y ex abogado del estudio LeBoeuf en Nueva York.

    Relaciones Exteriores

    Subsecretaría de Relaciones Exteriores – Patricio Torres

    Diplomático de carrera, ex embajador de Chile ante la Unión Europea, Japón, Malasia y Brunéi, y ex secretario general de Política Exterior.

    Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales – Paula Estévez

    Constructora civil, ex gerenta general de la Cámara de Comercio Chilena Norteamericana y ex jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía.

    Salud

    Subsecretaría de Salud Pública – Alejandra Pizarro

    Médico cirujano, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultora internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Subsecretaría de Redes Asistenciales – Julio Montt

    Médico pediatra, ex subsecretario de Redes Asistenciales y ex director de hospitales y servicios de salud.

    Secretaría General de Gobierno (Segegob)

    Subsecretaría General de Gobierno – José Francisco Lagos

    Abogado, director ejecutivo del Instituto Res Pública y ex jefe de asesores de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

    Secretaría General de la Presidencia (Segpres)

    Subsecretaría General de la Presidencia – Constanza Castillo

    Cientista política, ex asesora legislativa de la Segpres y ex jefa de gabinete del Presidente de la Cámara de Diputados.

    Seguridad Pública

    Subsecretaría de Seguridad Pública – Andrés Jouannett

    Doctor en Ciencia Política, ex diputado e intendente de La Araucanía y ex secretario ejecutivo del programa Chile Solidario.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno PEDRO RODRIGUEZ

    Subsecretaría de Prevención del Delito – Ana Victoria Quintana

    Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.

    Trabajo

    Subsecretaría de Previsión Social – María Eliza Cabezón

    Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.

    Subsecretaría del Trabajo – Gustavo Rosende

    Abogado, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Trabajo y director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

    Transportes y Telecomunicaciones

    Subsecretaría de Telecomunicaciones – Romina Garrido

    Abogada, directora de protección de datos y ciberseguridad en Prieto Abogados y ex asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

    Subsecretaría de Transportes – Martín Mackenna

    Ingeniero comercial, ex secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil y ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Transportes.

    Vivienda y Urbanismo

    Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo – Natalia Aguilar

    Ingeniera civil industrial, ex jefa de división en la Subdere y ex directora de seguridad pública municipal de San Miguel.

    Por otro lado, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), señalaron que aún no hay un nombre definido para ocupar el cargo en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FF.AA).

    Más sobre:José Antonio KastSubsecretariosGabineteGobiernoEjecutivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    Armada desplegó amplio operativo de salvamento en Cabo de Hornos tras emergencia de nave extranjera

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales

    Minuto a minuto | José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales

    2.
    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    3.
    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    4.
    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte
    Chile

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Casi la mitad de las compañías del Ipsa deberá renovar sus directorios este 2026

    Ocupación de oficinas del Costanera Center supera el 80% y el high rise concentra la vacancia

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Viktor Gyökeres guía la goleada sobre Sunderland y Arsenal extiende su ventaja en la Premier League
    El Deportivo

    Viktor Gyökeres guía la goleada sobre Sunderland y Arsenal extiende su ventaja en la Premier League

    El pirata hace pie: el campeón Coquimbo recupera sensaciones y vence a Palestino con uno menos

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard
    Mundo

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra