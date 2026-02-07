Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno
Los subsecretarios constituyen la segunda jerarquía dentro de los ministerios, encargados de la gestión administrativa, implementación de políticas públicas y coordinación técnica de cada cartera.
El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la llamada “segunda línea” de su futuro gobierno, designación clave para la implementación del programa que asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.
El anuncio se produjo tras postergaciones en medio de su gira internacional, y en un contexto en que en los partidos de Chile Vamos persisten llamados para obtener una mayor incidencia en los cargos de segunda línea, considerados estratégicos para la ejecución del programa de gobierno y el control político del aparato estatal.
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología – Rafael Araos
Médico infectólogo, ex jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultor de la OMS, con formación en epidemiología en Harvard Medical School.
Bienes Nacionales
Subsecretaría de Bienes Nacionales – Javier Peró
Ingeniero civil con magíster en Políticas Públicas, director en la industria del reciclaje y cofundador de Kyklos y FURO Company, además de docente en la PUC.
Agricultura
Subsecretaría de Agricultura – Francesco Venezian
Ingeniero agrónomo, ex seremi de Agricultura de Valparaíso (2012–2014) y gerente general de cooperativas y empresas del sector lácteo en Casablanca.
Culturas, las Artes y el Patrimonio
Subsecretaría de las Culturas y las Artes – Carlos Lobos
Abogado, ex subsecretario de Cultura (2012–2014), concejal de Lampa y asesor jurídico municipal.
Subsecretaría del Patrimonio Cultural – Emilio de la Cerda
Arquitecto, ex subsecretario del Patrimonio Cultural y ex presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, académico de la PUC.
Defensa
Subsecretaría de Defensa – Rodrigo Álvarez
Vicealmirante de la Armada, ex comandante en jefe de la Escuadra y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Deporte
Subsecretaría del Deporte – Andrés Otero
Periodista, ex subsecretario del Deporte (2018–2022) y gerente general de la Federación de Tenis de Chile.
Desarrollo Social
Subsecretaría de Servicios Sociales – Alejandro Fernández
Abogado, ex jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).
Subsecretaría de la Niñez – Marcelo Sánchez
Ingeniero comercial, ex director de Sercotec y FOSIS en la Región Metropolitana y gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.
Subsecretaría de Evaluación Social – Gabriel Ugarte
Ingeniero civil industrial, investigador del Centro de Estudios Públicos y asesor de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Economía
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño – Karl Franz
Abogado, socio fundador de Dentons Chile y ex asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – Osvaldo Urrutia
Abogado, académico de la PUCV y consultor internacional en la FAO, con experiencia en la Subsecretaría de Pesca.
Subsecretaría de Turismo – María Paz Lagos
Periodista, ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer e investigadora en Fundación Aire Nuevo.
Educación
Subsecretaría de Educación – Daniel Rodríguez
Geógrafo, ex secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y director ejecutivo de Fundación Acción Educar.
Subsecretaría de Educación Superior – Fernanda Valdés
Profesora de Educación Básica, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y académica en aseguramiento de la calidad universitaria.
Subsecretaría de Educación Parvularia – María Cristina Tupper
Ingeniera comercial, ex asesora del gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia y directora de postgrado en la Universidad de los Andes.
Energía
Subsecretaría de Energía – Hugo Briones
Ingeniero civil electricista, con experiencia en gestión de proyectos e ingeniería en el sector inmobiliario.
Hacienda
Subsecretaría de Hacienda – Juan Pablo Rodríguez
Abogado, ex analista del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y director ejecutivo de Fundación P!ensa.
Subsecretaría de Presupuestos – José Pablo Gómez
Ingeniero civil industrial, ex director de la Dipres (2008–2022) y ex superintendente de Isapres.
Interior
Subsecretaría del Interior – Máximo Pávez
Abogado, ex subsecretario general de la Presidencia, concejal de Conchalí y miembro de la Comisión Experta del proceso constitucional.
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) – Sebastián Figueroa
Ingeniero comercial, ex seremi de O’Higgins, ex gerente general y gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y director ejecutivo de la Corporación Acción Republicana.
Justicia y Derechos Humanos
Subsecretaría de Justicia – Luis Alejandro Silva
Abogado, consejero constitucional y académico, con doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes.
Subsecretaría de Derechos Humanos – Pablo Mira
Abogado, ex asesor de la Convención Constitucional y coordinador intersectorial en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente – José Ignacio Vial
Abogado, ex funcionario de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental.
Minería
Subsecretaría de Minería – Álvaro González
Abogado, director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería y ex jefe de gabinete del Ministerio de Minería.
Mujer y Equidad de Género
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género – Daniela Castro
Abogada, ex asesora jurídica del gabinete del alcalde de Santiago y ex jefa de gabinete del intendente de Antofagasta.
Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas – Nicolás Balmaceda
Abogado, ex socio del estudio Barros & Errázuriz y ex abogado del estudio LeBoeuf en Nueva York.
Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Exteriores – Patricio Torres
Diplomático de carrera, ex embajador de Chile ante la Unión Europea, Japón, Malasia y Brunéi, y ex secretario general de Política Exterior.
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales – Paula Estévez
Constructora civil, ex gerenta general de la Cámara de Comercio Chilena Norteamericana y ex jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía.
Salud
Subsecretaría de Salud Pública – Alejandra Pizarro
Médico cirujano, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal y consultora internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Subsecretaría de Redes Asistenciales – Julio Montt
Médico pediatra, ex subsecretario de Redes Asistenciales y ex director de hospitales y servicios de salud.
Secretaría General de Gobierno (Segegob)
Subsecretaría General de Gobierno – José Francisco Lagos
Abogado, director ejecutivo del Instituto Res Pública y ex jefe de asesores de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Secretaría General de la Presidencia (Segpres)
Subsecretaría General de la Presidencia – Constanza Castillo
Cientista política, ex asesora legislativa de la Segpres y ex jefa de gabinete del Presidente de la Cámara de Diputados.
Seguridad Pública
Subsecretaría de Seguridad Pública – Andrés Jouannett
Doctor en Ciencia Política, ex diputado e intendente de La Araucanía y ex secretario ejecutivo del programa Chile Solidario.
Subsecretaría de Prevención del Delito – Ana Victoria Quintana
Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.
Trabajo
Subsecretaría de Previsión Social – María Eliza Cabezón
Abogada, fiscal adjunta del Ministerio Público y ex abogada del Sename y oficinas de protección de la infancia.
Subsecretaría del Trabajo – Gustavo Rosende
Abogado, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Trabajo y director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones – Romina Garrido
Abogada, directora de protección de datos y ciberseguridad en Prieto Abogados y ex asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Subsecretaría de Transportes – Martín Mackenna
Ingeniero comercial, ex secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil y ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Transportes.
Vivienda y Urbanismo
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo – Natalia Aguilar
Ingeniera civil industrial, ex jefa de división en la Subdere y ex directora de seguridad pública municipal de San Miguel.
Por otro lado, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), señalaron que aún no hay un nombre definido para ocupar el cargo en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FF.AA).
