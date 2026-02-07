Kast alista comité de seguridad para reforzar “gobierno de emergencia”

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A partir del próximo 11 de marzo, cuando José Antonio Kast concrete su arribo al Palacio de La Moneda, todos los lunes en la mañana la primera reunión que sostendrá como presidente de la República será la de su denominado comité de seguridad.

Aunque todavía no se zanja el diseño, en el entorno de Kast transmiten que la instancia será una de las principales claves del “gobierno de emergencia” que marcó la campaña presidencial del republicano y que guiará el principal compromiso de Kast en su administración: frenar la crisis de seguridad en el país.

La opción de formar una mesa que esté solamente focalizada en la materia se venía evaluando desde la campaña presidencial. Esto, con el objetivo de no solo generar un espacio formal en el que se pudieran discutir las distintas medidas del Ejecutivo -en temas como inmigración, sistema penitenciario, crimen organizado, entre otros-, sino también que permitiera reforzar el relato de emergencia que marcará fuertemente los primeros meses de gobierno.

De esa forma, no esconden que en un contexto en el que la inseguridad se ha vuelto la principal inquietud de la ciudadanía, formar una instancia de este tipo les permitirá mostrar un Ejecutivo fuertemente desplegado y también generar rostros claros para lo que será la gestión de la futura administración en la materia.

20.01.2026 Nombramiento de ministros José Antonio Kast Oficina del Presidente Electo - OPE Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Quienes han conocido cómo funcionará, explican que se tratará de una instancia paralela a lo que será el clásico comité político de ministros -donde estarán las carteras de Interior, Segpres y Segegob- y del que también participarán algunos de los partidos que apoyaron al presidente electo en el balotaje, como republicanos, la UDI y RN. Respecto de las colectividades que están en proceso de disolución, aún no se toma una definición.

Lo concreto es que mientras en esta última instancia se tomarán gran parte de las decisiones en torno a lo que será el diseño más político del gobierno, el segundo estará solamente enfocado en la gestión en seguridad y las señales que se entreguen en esa materia.

Tras imponerse en la segunda vuelta, el exjefe de campaña de Kast y futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó ese modelo, el que -en las semanas siguientes- se ha seguido trabajando de manera reservada.

“El comité político es una opción mantenerlo chico para dedicarlo a la política o que sea ampliado con los partidos que estén dentro de esto, y tener un comité aparte dedicado a este gobierno de emergencia, donde estarían la seguridad y los ministerios sectoriales que tengan que ver con empleo“, planteó Arrau en diciembre pasado.

Sin embargo, con el paso de las semanas las conversaciones desembocaron en mantener un comité enfocado en seguridad, una innovación respecto de las administraciones anteriores, donde si bien se convocó a reuniones de emergencia en la materia e incluso al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), no se instaló como algo permanente.

Los integrantes del comité de seguridad

Aunque en la Oficina del Presidente Electo (OPE) explican que formalmente aún se está trabajando cómo será el funcionamiento de esa instancia, ya hay algunas definiciones.

Entre ellas, no solo está decido que sea el propio Kast quien lidere el trabajo de la mesa, sino que también estará acompañado por algunos de los integrantes de su equipo ministerial.

En concreto, una de las principales carteras de la instancia será justamente la de Seguridad, en la que asumirá la exfiscal de la Región de Tarapacá Trinidad Steinert. En ese cargo será la principal interlocutora con los altos mandos de las instituciones policiales y también del Ministerio Público, por lo que su participación en el comité será clave.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Junto a Steinert, otro de los ministerios que también estarían considerados en la instancia es el de Defensa, que será liderado por Fernando Barros. El abogado y exasesor de Sebastián Piñera ejercerá como interlocutor directo con las Fuerzas Armadas para su eventual despliegue en la frontera y otras zonas del país, una de las medidas que Kast dejó abiertas mientras era candidato.

En campaña, en su comando incluso no se descartó utilizar el estado de sitio en caso de ser necesario.

“Cuando tú tienes un atentado a la soberanía (...), evidentemente que tú tienes que utilizar toda la fuerza del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, que por de pronto, si es necesario decretar estado de sitio para aquello, no hay ningún problema en que se proceda así”, dijo el presidente del Partido Republicano y en ese entonces vocero de Kast, Arturo Squella.

Esto último, explican en el entorno del presidente electo, no es menor, pues -recalcan- decisiones como si desplegar o no a las FF.AA. y utilizar los denominados estados de excepción, ya sea para ejecutar el denominado “Plan Escudo Fronterizo” o enfrentar la violencia en la Macrozona Sur, se tomarán justamente en esta instancia.

En ese sentido, fuentes de la OPE recalcan que el comité de seguridad no será algo decorativo, sino la apuesta es que sea la mesa en donde se tomen las principales decisiones de la gestión en seguridad del gobierno.

Así, junto a las carteras de Seguridad y Defensa, también se contempla que estén los ministerios de Interior y Justicia, liderados por Claudio Alvarado (UDI) y Fernando Rabat, respectivamente.

20.01.2026 Nombramiento de ministros José Antonio Kast Oficina del Presidente Electo - OPE Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Incluso, no se descarta que en algunas ocasiones y en contextos de crisis se pueda sumar también a integrantes del Ministerio Público y asesores. Lo anterior, considerando que la apuesta es que la instancia funcione principalmente con un rol técnico , para lo que recalcan que también se necesitarán expertos de afuera de La Moneda.

Por lo pronto, según explican fuentes de la OPE, ya se ha empezado a adelantar trabajo pensando en la instalación del gobierno y en las primeras medidas que se aplicarán una vez en La Moneda. Y es que la apuesta, recalcan, es que el cambio de administración se note desde el primer día, y para eso marcarán una diferencia clara con gobiernos previos.

Por lo mismo, con la mesa de seguridad se busca marcar el primer golpe de timón y entregar una señal comunicacional potente. De hecho, si la instancia se compara con los gobiernos de Gabriel Boric, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, en ese entonces solamente se mantuvo el comité político tradicional, lejos de un foco centrado en seguridad.

En el caso del actual gobierno, está integrado por los ministerios políticos (Interior, Segpres y Segegob), Hacienda, Defensa y Mujer. Antes, habían considerado otras carteras, como Trabajo y Justicia.

Lo propio ocurre si se mira el segundo gobierno de Piñera, donde aparte de los ministerios clásicos, por primera vez consideró a Desarrollo Social en la mesa.

Mientras tanto, en su primera administración, y al igual que en los dos gobiernos de Bachelet, se mantuvo el diseño histórico y solamente participaron las carteras de Interior, Hacienda, Segpres y Segegob.